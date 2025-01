AOC GAMING 16G3 - monitor, który każdy gracz będzie mógł zabrać ze sobą na wyjazd. Świetna mobilność i spore możliwości

Marki AOC z pewnością nie trzeba przedstawiać żadnemu graczowi - istnieje ona bowiem na rynku już od 56 lat i swoją działalnością obejmuje czterdzieści krajów na świecie. Głównym produktem w ofercie są monitory komputerowe. Tym razem firma wprowadza do sprzedaży model, który stawia na mobilność - AOC GAMING 16G3. Dzięki niemu bez problemu przeniesiemy swoją rozgrywkę w dowolne miejsce, choć samo urządzenie ma więcej potencjalnych zastosowań.

AOC zaprezentowało nowy model przenośnego monitora - GAMING 16G3. Ten sprzęt o wymiarach standardowego ekranu laptopa oferuje nam całkiem sporo, choć nie należy do najtańszych w swojej dziedzinie.

Sam monitor z przodu wygląda dosłownie jak żywcem wyjęty z klasycznego laptopa. Matryca o przekątnej 15,6 cala składa się z panelu IPS o rozdzielczości Full HD i maksymalnym odświeżaniu, które wynosi 144 Hz. Urządzenie może się dodatkowo pochwalić niskim czasem reakcji, który plasuje się na poziomie 4 ms (GtG). Na dodatek możemy skorzystać z otwartej technologii synchronizacji obrazu Adaptive-Sync (standard posłużył do stworzenia AMD FreeSync). Kąty widzenia są standardowe, jak na panel IPS i wynoszą one 178 stopni - zarówno w pionie, jak i w poziomie. Przenośna rozgrywka nie byłaby możliwa bez źródła dźwięku, więc konstrukcja ma złącze Audio-Jack 3,5 mm, natomiast możemy także skorzystać z dwóch wbudowanych głośników, z których każdy ma moc 1 W.

AOC GAMING 16G3 Ekran IPS, 1920 x 1080 px, 144 Hz Podświetlenie WLED Przekątna matrycy 15,6" (39,5 cm) Format ekranu 16:9 Czas reakcji 4 ms GtG Typowa jasność 250 nitów Kontrast statyczny 1000:1 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Zagęszczenie pikseli 141 PPI Technologia synchronizacji obrazu Adaptive-Sync Kąty widzenia 178/178 stopni Złącza wideo 1 x Micro HDMI

1 x USB typu C (DP Alt Mode) Inne złącza Audio-Jack 3,5 mm Wbudowane głośniki 2 x 1 W Dodatkowe funkcje Auto-Pivot, Low Blue Light - Flicker Free VESA 50x50 Zasilanie USB typu C Grubość 11,5 mm Waga 1,1 kg Cena 1446 zł Gwarancja 3 lata

Z pewnością przydatna okaże się opcja postawienia monitora w obu płaszczyznach - poziomej i pionowej. Wszystko dzięki dwóm podstawkom. Po zmianie pozycji monitora obraz dostosuje się automatycznie, ponieważ znalazła się tu funkcja Auto-Pivot. Całość jest również dość smukła, albowiem grubość to tylko 11 mm. Inne urządzenia podłączymy przy pomocy złącza Micro HDMI lub USB typu C, które obsługuje tryb DP Alt Mode. Jeśli z jakiegoś powodu ktoś chciałby zawiesić monitor na ścianie, to także istnieje taka możliwość (VESA 50x50). Sporym minusem może się okazać cena, która na start ma wynieść 1446 zł. Debiut ma nastąpić jeszcze we wrześniu 2023 roku. Konstrukcja może być również wykorzystywana jako dodatkowy ekran dla naszego smartfona, czy też konsoli Nintendo Switch. Możliwości jest sporo, choć warto, aby producent zdecydował się na jakąkolwiek obniżkę ceny na start.

Źródło: AOC