AOC U27G3X/BK oraz U32G3X/BK - nowe monitory dla graczy, które zaoferują matryce 4K IPS oraz ergonomiczną konstrukcję

W ofercie monitorów dla graczy pojawią się niebawem dwa nowe modele od tajwańskiej firmy AOC. Oba są do siebie bardzo zbliżone pod względem parametrów i różnią się głównie wielkością zastosowanej matrycy IPS. Jak na gamingowe monitory przystało, zaoferują nam one bardzo niski czas reakcji, wysoką rozdzielczość, a także zgodność z otwartym standardem synchronizacji obrazu Adaptive-Sync. Wyróżniają się też całkiem przyzwoitymi możliwościami w zakresie ergonomii.

Pod względem konstrukcji mamy do czynienia z niemalże identycznymi urządzeniami. Na uwagę zasługują wspomniane cienkie ramki okalające matryce IPS, a także ergonomiczna budowa, która pozwoli na regulację kątu obrotu, nachylenia, czy też wysokości. Do wyboru otrzymamy 27, a także 31,5-calowy monitor, z których oba charakteryzują się rozdzielczością 3840 x 2160 px. Mniejszy model ma nieco wyższą częstotliwość odświeżania (160 Hz vs 144 Hz), a przy okazji trochę lepsze pokrycie przestrzeni barw sRGB i DCI-P3. Tak naprawdę różnice kończą się na tych aspektach. Oba produkty mogą skorzystać z technologii Adaptive-Sync i wyróżniają się czasem reakcji wynoszącym 1 ms GtG oraz jasnością szczytową na poziomie 400 nitów.

AOC U27G3X/BK AOC U32G3X/BK Matryca IPS Przekątna 27" 31,5" Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli (16:9), 4K Odświeżanie 160 Hz 144 Hz Delta E - Technologia synchronizacji obrazu monitora Adaptive-Sync Technologia AMD FreeSync - Technologia NVIDIA G-Sync G-Sync Compatible Czas reakcji 1 ms GtG, 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 400 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10 Głębia kolorów 8-bit + FRC (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw sRGB 127%, DCI-P3 96%, Adobe RGB 94% sRGB 122%, DCI-P3 95% Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

2 x DisplayPort 1.4 Inne złącza Audio-Jack 3,5 mm Głośniki - VESA 100x100 Regulacja nachylenia od -3,5° do 21,5° Regulacja obrotu od -30° do 30° Regulacja wysokości 130 mm Pivot 90° 90° Pobór mocy Typowy - 32 W Typowy - 40 W Waga z podstawą 5,23 kg 7,79 kg Wymiary z podstawą 613,9 × 414,6 ~ 544,6 × 258,8 mm 715,3 x 457,1~587,1 x 258,8 mm Gwarancja 36 miesięcy Cena 2582 zł 3341 zł

Jeśli chodzi o dostępne złącza, to jest "tylko" przyzwoicie, ponieważ otrzymamy do dyspozycji dwa porty HDMI 2.1, dwa DisplayPort 1.4 oraz złącze Audio-Jack 3,5 mm. Nie mamy dostępu choćby do HUB-u z portami USB. Natomiast nowe monitory są kompatybilne ze standardem VESA 100x100, więc bez problemu powiesimy je na ścianie. W kwestii oprogramowania skorzystamy z funkcji AOC Shadow Control, która stara się rozjaśnić ciemniejsze miejsca na ekranie (przydatne w niektórych grach). Mniejszą konstrukcję wyceniono na 2582 zł i będzie ona dostępna jeszcze w listopadzie 2023 roku. Z kolei większy model to wydatek rzędu 3341 zł, a jego debiut nastąpi w grudniu tego roku.

Źródło: AOC