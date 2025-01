Intel Core i9-14900KS na pierwszym zdjęciu. Najmocniejszy układ Core 14. generacji może zadebiutować już za moment

Jesteśmy już po debiucie desktopowych procesorów Intel Core 14. generacji, aczkolwiek na ten moment przyszło nam zapoznać się jedynie z topowymi chipami z odblokowanym mnożnikiem. Już za kilka dni oferta producenta powinna zostać rozszerzona również o nieco tańsze i bardziej energooszczędne układy. Niewykluczone jednak, że Intel szykuje małą niespodziankę i zaprezentuje również swój nowy najmocniejszy model z tej serii.

Do tej pory nic nie wskazywało na debiut Intela Core i9-14900KS już 8 stycznia wraz z zablokowanymi modelami, aczkolwiek niniejszy przeciek może oznaczać, że producent chce przyspieszyć jego premierę.

Do sieci dosyć nieoczekiwanie trafiło właśnie pierwsze zdjęcie procesora Intel Core i9-14900KS, co sugeruje, że jego debiut może odbyć się już za chwilę. Wedle wstępnych przecieków jednostka ta ma cechować właściwie tą samą specyfikacją, co i9-14900K (24 rdzenie i 32 wątki), aczkolwiek po wyjęciu z pudełka powinna rozpędzać się aż do 6,2 GHz. Oczekujemy, że TDP tego modelu wyniesienie 150 W, a na pokładzie znajdzie się zintegrowana grafika. To nie pierwszy procesor Intela w tym stylu. W przeszłości układy z dopiskiem "KS" (i9-12900KS i i9-13900KS) także debiutowały kilka miesięcy po podstawowym flagowcu z rodziny.

I don't know if it's fake or not and I don't know if it will be launch.



Source:QQ pic.twitter.com/jB4ecZ6ZcZ — HXL (@9550pro) January 2, 2024

Pozostaje jeszcze pytanie o autentyczność widocznej powyżej jednostki. Na pierwszy rzut oka nic nie sugeruje, że to podróbka i, prawdę mówiąc, trudno od razu zakładać, że to fake - zdjęcie pochodzi z chińskiego forum QQ, na którym wielokrotnie pojawiały się już tego typu przecieki. Jak można zauważyć, widoczna jest pełna nazwa układu, aczkolwiek ukryty jest kod S-SPEC. Do tej pory nic nie wskazywało na debiut Intela Core i9-14900KS już 8 stycznia wraz z zablokowanymi modelami, aczkolwiek niniejszy przeciek może oznaczać, że producent chce przyspieszyć jego premierę. Wszystkiego w tej sprawie dowiemy się już niebawem.

Źródło: VideoCardz, @9550pro