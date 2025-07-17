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Intel Technology Tour po raz pierwszy w historii odbędzie się w Phoenix. To początek wojny z TSMC na ich własnym terenie

Maciej Lewczuk | 17-07-2025 11:00 |

Intel Technology Tour po raz pierwszy w historii odbędzie się w Phoenix. To początek wojny z TSMC na ich własnym terenieBranża półprzewodników przechodzi fundamentalne zmiany w geografii wydarzeń technologicznych. Arizona staje się nowym centrum przemysłu mikroelektroniki w USA. Kluczowe konferencje branżowe po raz pierwszy przenoszą się do Phoenix, sygnalizując strategiczne przesunięcie w kierunku regionu, który intensywnie rozwija produkcję chipów. Decyzje te odbywają się w kontekście globalnej rywalizacji o dominację w sektorze technologicznym.

Intel przenosi swoją doroczną konferencję do Phoenix w Arizonie po raz pierwszy w historii, co jest zapewne częścią szerszej strategii restrukturyzacji firmy będącej pod przewodnictwem nowego CEO, Lip-Bu Tana.

Intel Technology Tour po raz pierwszy w historii odbędzie się w Phoenix. To początek wojny z TSMC na ich własnym terenie [1]

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Intel przygotowuje się do przełomowego wydarzenia w branży półprzewodników. Firma po raz pierwszy w historii zorganizuje swoją doroczną konferencję Intel Technology Tour w Phoenix w stanie Arizona pod koniec września 2025 roku. Decyzja ta ma duże znaczenie strategiczne, szczególnie w kontekście obecności TSMC w tym samym regionie. CEO Intela, Lip-Bu Tan, który objął stanowisko w marcu 2025 roku po rezygnacji Pata Gelsingera, prowadzi intensywną restrukturyzację firmy. Od czasu jego mianowania firma przeprowadziła kilka fal zwolnień, które objęły wszystkie działy, w tym ostatnią falę redukcji o 20 proc. pracowników w dziale produkcji wafli krzemowych. Reorganizacja ma zostać zakończona pod koniec lipca 2025 roku. Wybór Phoenix jako miejsca konferencji nie jest przypadkowy. Arizona stała się jednym z najważniejszych miejsc w przemyśle półprzewodnikowym, gdzie działają już Intel, TSMC, a także ponad 100 innych firm z branży. Region otrzymuje znaczące wsparcie rządu stanowego w ramach programu CHIPS Act. Intel ma w Arizonie zakłady produkcyjne, gdzie obecnie trwają testy produkcyjne zaawansowanego procesu 18A.

Intel Technology Tour po raz pierwszy w historii odbędzie się w Phoenix. To początek wojny z TSMC na ich własnym terenie [2]

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Podczas konferencji Intel ma zaprezentować szczegóły dotyczące procesu 18A, a także procesorów Panther Lake, które będą pierwszymi układami produkowanymi w tej litografii. Firma planuje rozpoczęcie masowej produkcji Panther Lake w czwartym kwartale 2025 roku, co ma być ważnym elementem strategii powrotu na pozycję lidera technologicznego. Wydarzenie ma również znaczenie w kontekście współzawodnictwa z TSMC. Tajwańska firma prowadzi w Phoenix inwestycje o wartości 65 mld dolarów, budując zaawansowane fabryki półprzewodników. Intel poprzez organizację konferencji w tym samym regionie wysyła jasny sygnał o determinacji w walce o pozycję na rynku foundry. Firma ma także zaprezentować procesory serwerowe Xeon Clearwater Forest, jak również omówić strategię usług foundry. Tydzień po konferencji Intel, również w Phoenix, w dniach 7-9 października, odbędzie się po raz pierwszy SEMICON West 2025. To dodatkowe potwierdzenie rosnącego znaczenia Arizony jako centrum przemysłu półprzewodników. Organizatorzy oczekują, że na imprezie pojawi się ponad 20 000 uczestników z 45 krajów, co podkreśla wagę tego regionu dla globalnej branży.

Źródło: DigiTimes
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