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Intel Nova Lake-AX - High-endowe procesory, które mają konkurować z rozwiązaniami pokroju AMD Strix Halo

Damian Marusiak | 16-07-2025 16:00 |

Intel Nova Lake-AX - High-endowe procesory, które mają konkurować z rozwiązaniami pokroju AMD Strix HaloIntel obecnie pracuje nad procesorami Panther Lake oraz Nova Lake. Pierwsza z serii zadebiutuje na początku przyszłego roku (najpewniej na targach CES), z kolei główną premierą dla producenta będzie debiut nowej generacji Nova Lake. Ta ostatnia przygotowywana jest zarówno pod desktopy jak i laptopy. Tymczasem z najnowszych doniesień wynika dodatkowo, że Intel może opracowywać nieco odrębną podserię o nazwie Nova Lake-AX. Czym będą się cechować owe procesory?

Według najnowszych doniesień, Intel pracuje nie tylko nad stricte desktopowymi procesorami Nova Lake, ale również nad serią Nova Lake-AX, które mają bezpośrednio konkurować z rozwiązaniami AMD Strix Halo.

Intel Nova Lake-AX - High-endowe procesory, które mają konkurować z rozwiązaniami pokroju AMD Strix Halo [1]

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Intel Nova Lake-AX ma być kompletnie nowym produktem w ofercie producenta, który nie będzie zastępował czegokolwiek, co dotychczas powstało. Litera A w nazwie ma być ściśle powiązana z hasłem APU, natomiast X dotyczy prawdopodobnie stricte high-endowego rozwiązania, o wysokiej wydajności. Celem Nova Lake-AX ma być wprowadzenie konkurencji dla segmentu, który AMD stworzyło wraz z serią Strix Halo dla platformy Windows. Portal VideoCardz uzyskał u źródła potwierdzenie, że Intel Nova Lake-AX faktycznie ma być taką konkurencją, spodziewamy się zatem podobnych rozwiązań.

Intel Nova Lake-AX - High-endowe procesory, które mają konkurować z rozwiązaniami pokroju AMD Strix Halo [2]
AMD Strix Halo, jak na możliwości APU, oferuje m.in. bardziej rozbudowany kontroler pamięci (256-bit LPDDR5X) oraz całkiem spore układy graficzne. Intel najwyraźniej chce rzucić rękawice tego typu rozwiązaniom

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Przede wszystkim Intel Nova Lake-AX ma wprowadzić bardziej zaawansowany, 256-bitowy kontroler pamięci, co wpłynie zarówno na przepustowość jak również na ogólną wydajność wbudowanych układów graficznych, opartych na architekturze Xe3 (kodowa nazwa Celestial). AMD Strix Halo, jak pamiętamy, oferuje do 16 rdzeni Zen 5 oraz układy iGPU z maksymalnie 40 blokami CU RDNA 3.5. Potencjalny Nova Lake-AX musi również zatem zaoferować co najmniej porównywalną liczbę rdzeni (tutaj z podziałem na Performance oraz Efficient, z całą pewnością nie będzie to seria wykorzystująca wyłączenie rdzenie Coyote Cove) oraz większe układy graficzne w porównaniu do klasycznych, mobilnych układów Nova Lake, które także zadebiutują  w notebookach. Źródła wspominają również o wykorzystaniu znacznie pojemniejszego cache, który byłby zbudowany na podobnej zasadzie co 3D V-Cache w niektórych procesorach AMD. Ze względu na niestandardowy kontroler pamięci, podobnie jak AMD Strix Halo, platforma Nova Lake-AX będzie ograniczona do laptopów czy gotowych zestawów Mini PC.

Źródło: VideoCardz, X@Jaykihn
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