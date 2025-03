Test AMD Radeon 8060S kontra NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz GeForce RTX 4070. Test topowego APU Strix Halo w grach

Firma AMD już od lat znana jest z przygotowywania w miarę wydajnych procesorów APU, łączących w sobie zarówno rdzenie CPU jak i przyzwoite, wbudowane układy graficzne. Przez długi czas producent umieszczał iGPU, oparte na architekturze Vega (choć pomiędzy premierą APU Picasso oraz Renoir / Cezanne architektura doczekała się solidnej aktualizacji), by dopiero wraz z układami Ryzen 6000 wprowadzić nowe układy iGPU, oparte na architekturze RDNA 2. W zeszłym roku otrzymaliśmy Strix Point, który łączył w sobie rdzenie Zen 5(c) oraz zintegrowane układy graficzne RDNA 3.5 z maksymalnie 16 blokami CU - takie rozwiązanie pozwalało już odpalić wiele współczesnych gier, często w średnich lub nawet wysokich ustawieniach graficznych w Full HD. AMD jednak w międzyczasie pracowało także nad prawdziwym kolosem wśród APU - Strix Halo. Premiera tej generacji udowadnia, że współczesne APU może w końcu rywalizować ze średniopółkowymi układami dGPU w notebookach.

Autor: Damian Marusiak

AMD Radeon 8060S jest obecnie najwydajniejszym zintegrowanym układem graficznym, jaki znajdziemy w jakimkolwiek procesorze APU, działającym w środowisku Windows / Linux. Jego możliwości znacząco przekraczają dotychczasowe rozwiązania - bez względu czy mowa o układach AMD (Strix Point i starsze), Intel Core Ultra (Lunar Lake) czy Qualcomm Snapdragon X (Adreno X1). Obecnie jednak Strix Halo jest bardziej pokazem możliwości niż rozwiązaniem, które nagle pojawi się w większej liczbie urządzeń. Ze względu na rozbudowany projekt całego procesora, koszt jego wyprodukowania najpewniej jest wysoki, co znajduje odzwierciedlenie w cenach zapowiadanych notebooków czy Mini PC opartych o procesory AMD Ryzen AI Max. AMD Radeon 8060S zbudowany został z 20 klastrów WGP, co przekłada się na 40 bloków Compute Units, 2560 procesorów strumieniowych, 80 ROP-ów, 160 jednostek teksturujących TMU oraz 40 rdzeni Ray Tracing Accelerators (2. generacji). Procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 może zostać sparowany z maksymalnie 128 GB RAM LPDDR5X, a wówczas 96 GB tejże pamięci możemy przydzielić wyłącznie dla dGPU. Takie rozwiązanie przyda się, gdy zechcemy wykorzystać Strix Halo do zadań opartych na algorytmach AI, które to lubią pojemny VRAM. Do testów otrzymaliśmy wariant z 32 GB LPDDR5X i wówczas dla iGPU przydzielić możemy maksymalnie 24 GB pamięci. Jeśli planujemy wykorzystać sprzęt głównie do gier, wówczas optymalnym wyborem będzie 8 GB, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby podzielić RAM po połowie - 16 GB dla Radeona 8060S i pozostałe 16 GB dla procesora i systemu.

AMD Radeon 8060S to najmocniejszy zintegrowany układ graficzny, jaki kiedykolwiek pojawił się w układzie opartym na architekturze x86. Jest to flagowy model z serii APU Strix Halo. Jego wydajność skonfrontujemy z układami NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz GeForce RTX 4070 Laptop GPU.

AMD Radeon 8060S oparty został na architekturze RDNA 3.5, podobnie jak wbudowane układy Radeon 800M w procesorach Strix Point. Względem RDNA 3 doszło kilka optymalizacji, w tym także poprawek w dostępie do pamięci. Budowa WGP oraz Compute Units jest zbliżona do poprzedników, nie znajdziemy również żadnych zmian w kontekście wydajności Ray Tracingu (ta pozostanie na poziomie RDNA 3, większe zmiany w tym względzie zaszły dopiero w RDNA 4). AMD RDNA 3.5 to przede wszystkim dwukrotnie zwiększona częstotliwość próbkowania tekstur. Podzbiór najpopularniejszych operacji próbkowania tekstur ma teraz podwójną szybkość w przypadku typowych operacji na teksturach w grach wideo. Do tego dochodzą podwojone współczynniki dla interpolacji oraz stopniowania, gdzie wektory ISA mają teraz podwójną szybkość dla typowych operacji na shaderach. Ostatnią zmianą jest ulepszone zarządzanie pamięcią. Mowa tutaj o poprawie prymitywnego przetwarzania w celu ograniczenia dostępu do pamięci, ulepszenia technik kompresji, zmniejszenia obciążenia i zoptymalizowanego dostępu do pamięci typu LPDDR5X. Wszystkie te zmiany mają przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną zintegrowanych układów graficznych, bazujących na architekturze RDNA 3.5.

AMD Radeon 8060S NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU Architektura RDNA 3.5 Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny Strix Halo iGPU AD107 AD106 Typ GPU Zintegrowany iGPU Osobny dGPU Osobny dGPU Litografia TSMC N4P TSMC 4N TSMC 4N Powierzchnia 308 mm² (cały I/O) 158 mm² 188 mm² Tranzystory ? 18,9 mld 22,9 mld Jednostki SP 2560 3072 4608 Jednostki TMU 160 96 144 Jednostki ROP 80 40 48 Jednostki RT 40 24 (3. gen) 36 (3. gen) Jednostki AI 80 (2. gen) 96 (4. gen) 144 (4. gen) Taktowanie Boost Do 2900 MHz Do 2370 MHz Do 2175 MHz Pamięć Od 32 GB do 128 GB LPDDR5X 8000 MHz 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) Szyna pamięci 256-bit 128-bit 128-bit Przepustowość ? Do 256 GB/s Do 256 GB/s Obsługa DLSS / FSR FSR (do v.3.1) DLSS 4 (FG, bez MFG) DLSS 4 (FG, bez MFG) TDP 55 W (45 - 125 W) 35 - 115 W (60 - 140 W z Dynamic Boost) 35 - 115 W (60 - 140 W z Dynamic Boost)

W tym artykule skupiam się przede wszystkim na wydajności zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 8060S. W przeciwieństwie do poprzednich tego typu testów, tym razem po przeciwnej stronie nie staną inne układy iGPU. Zamiast tego topowy RDNA 3.5 w APU Strix Halo powalczy z osobnymi układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4070 Laptop GPU, o mocy maksymalnie 140 W. Testy zostały podzielone na dwie główne części: rasteryzacja oraz z włączonym Ray Tracingiem oraz skalowaniem DLSS (dla NVIDII) oraz FSR (dla AMD). W trzeciej części testów skupiam się na temacie skalowania wydajności w wybranych grach i na limitach od 32 do maksymalnie 93 W. Tutaj znajduje się również test temperatur w grze oraz pobór mocy całej platformy na różnych limitach mocy.