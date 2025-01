AMD Ryzen AI Max+ 395, Ryzen AI Max 390, Ryzen AI Max 385, Ryzen AI Max PRO 380 - Oficjalna zapowiedź procesorów Strix Halo

Na długo przed premierą procesorów AMD Strix Point (Ryzen AI 300), w sieci co jakiś czas pojawiały się doniesienia o pracach nad znacznie mocniejszymi układami Strix Halo, które miałyby oferować nie tylko więcej rdzeni CPU, ale również kilkukrotnie bardziej rozbudowane, zintegrowane układy graficzne. Z początku nawet nie wszyscy wierzyli w istnienie tego typu APU, jednak teraz - po wielu miesiącach mniej lub bardziej kontrolowanych przeciekach, producent w końcu potwierdził nową generację APU, o znacznie większych możliwościach.

AMD oficjalnie prezentuje procesory APU Strix Halo, mając na celu wprowadzenie kompletnie nowej kategorii układów x86 do notebooków oraz gotowych zestawów Mini PC. Procesory Strix Halo zaoferują do 16 rdzeni Zen 5 oraz układy graficzne Radeon 8000S z maksymalnie 40 CU RDNA 3.5.

AMD oficjalnie potwierdziło łącznie 7 procesorów z serii Strix Halo, przy czym trzy z nich to wersje PRO, dzielące tą samą specyfikację i różniące się dodatkowymi mechanizmami zabezpieczeń. Najmocniejszy w serii będzie AMD Ryzen AI Max+ 395 z 16 rdzeniami Zen 5 oraz wbudowanym układem graficznym Radeon 8060S z 40 blokami CU RDNA 3.5. Do dyspozycji oddano również 80 MB pamięci cache, w tym 64 MB cache L3. Na pokładzie procesorów Strix Halo nie brakuje także NPU, opartego na architekturze XDNA 2 i o mocy do 50 TOPS. Wcześniejsze przecieki wskazywały na 60 TOPS, jednak finalnie AMD pozostawiło specyfikację NPU niezmienioną względem Strix Point. Maksymalne taktowanie dla Ryzen AI Max+ 395 to 5,1 GHz. Choć AMD tego nie potwierdziło, wykorzystany proces to prawdopodobnie 4 nm od TSMC.

AMD Ryzen AI Max+ (PRO) 395 AMD Ryzen AI Max (PRO) 390 AMD Ryzen AI Max (PRO) 385 AMD Ryzen AI Max PRO 380 Architektura Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Liczba rdzeni 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 16 MB Cache L2 + L3 80 MB 76 MB 40 MB 22 MB NPU 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS Układ graficzny Radeon 8060S Radeon 8050S Radeon 8050S Radeon 8040S (?) Budowa iGPU 40 CU RDNA 3.5 32 CU RDNA 3.5 32 CU RDNA 3.5 16 CU RDNA 3.5 Kontroler RAM LPDDR5X 8000 MHz

Następny w kolejce jest AMD Ryzen AI Max 390 i tutaj, względem wszystkich dotychczasowych informacji, zmieniono jeden element specyfikacji. Zintegrowany układ graficzny to w rzeczywistości Radeon 8050S z 32 blokami CU RDNA 3.5 (wcześniej wszystkie źródła sugerowały 40 CU). Tym samym najmocniejszy wariant iGPU pozostanie na wyłączność dla Ryzen AI Max+ (PRO) 395. Ryzen AI Max 390 oferuje 12 rdzeni Zen 5, taktowanie do 5,0 GHz i 76 MB cache (12 MB L2 + 64 MB L3). Trzeci procesor Strix Halo to Ryzen AI Max 385 z 8 rdzeniami Zen 5 oraz tym samym układem graficznym Radeon 8050S z 32 blokami CU RDNA 3.5. Taktowanie również sięga 5,0 GHz, jednak znacznie zmniejszono ilość pamięci cache - do 40 MB, w tym 32 MB L3. Wszystkie trzy, wymienione wcześniej procesory, oferują 256-bitowy kontroler pamięci LPDDR5X 8000 MHz, co pozwoli na wyraźne zwiększenie przepustowości.

Ostatnim procesorem Strix Halo będzie AMD Ryzen AI Max PRO 380. W tym wypadku, jak już widać po nazwie, będzie to układ dostępny wyłącznie w wersji PRO. Jest to wariant wyposażony w 6 rdzeni Zen 5 oraz układ graficzny z 16 blokami CU RDNA 3.5 (potencjalnie Radeon 8040S, jednak nazwa ta nie jest jeszcze potwierdzona). Procesor ten posiada również obcięty kontroler pamięci, pracujący na 128-bitowej szynie (choć nadal LPDDR5X-8000). Ryzen AI Max PRO 380 ma również wyraźnie obcięty cache L3, do zaledwie 16 MB (łącznie 22 MB w połączeniu z cache L2). Spodziewamy się, że w tym konkretnym wypadku wydajność iGPU będzie porównywalna z dotychczasowym układem AMD Radeon 890M. Wszystkie procesory Strix Halo operują na konfigurowalnym TDP w zakresie od 45 do 120 W. Dostępność planowana jest na okres Q1 oraz Q2 2025 roku, a zapowiedziano na razie jednak tylko trzy urządzenia: hybrydę ASUS ROG Flow Z13 (2025), laptopa HP ZBook Ultra G1a oraz Mini PC w postaci HP Z2 Mini G1a. Wszystkie trzy zestawy otrzymały oczywiście certyfikat Copilot+ PC.

AMD widzi spory potencjał układów Strix Halo w zastosowaniach AI. Podczas prezentacji firma chwaliła się bowiem, że układ Ryzen AI Max+ 395 był w stanie uruchomić duży model językowy z 70 miliardami parametrów, co jest nowością wśród laptopów z certyfikatem Copilot+ PC. Co ciekawe, AMD porównało możliwości topowego Strix Halo do... karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. Ryzen AI Max+ 395 miał osiągnąć ponad dwukrotnie lepszą wydajność AI (generowanie tokenów), przy jednocześnie o 87% niższym współczynniku TDP.

Źródło: AMD, PurePC