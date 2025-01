AMD Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D - Oficjalna zapowiedź procesorów Zen 5 z 3D V-Cache 2. generacji

O kolejnych procesorach AMD z 3D V-Cache, zwłaszcza o Ryzenie 9 9950X3D, mówiło się całkiem sporo już na kilka tygodni przed konferencją firmy w ramach targów CES w Las Vegas. Podczas rzeczonej prezentacji, producent oficjalnie przedstawił dwa kolejne układy Zen 5 z myślą o komputerach stacjonarnych. Mowa o AMD Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 9 9950X3D, przy czym AMD skupiło się zdecydowanie bardziej na wypromowaniu topowego modelu z 16 rdzeniami. Czego powinniśmy oczekiwać po procesorach?

AMD oficjalnie prezentuje procesory Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D. Obie jednostki zadebiutują w sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 roku, choć na chwilę obecną nie poznaliśmy jeszcze ich oficjalnych cen.

AMD Ryzen 9 9950X3D to procesor 16-rdzeniowy i 32-wątkowy, oparty na mikroarchitekturze Zen 5 oraz technologii 3D V-Cache 2. generacji. Podczas wcześniejszej prezentacji dla mediów, firma nie potwierdziła wyłącznie taktowania bazowego (zapewne zmieni się to po konferencji), natomiast pozostałe szczegóły specyfikacji zostały potwierdzone. Mowa o układzie z taktowaniem Turbo na poziomie 5,7 GHz, a więc bez zmiany względem podstawowego Ryzena 9 9950X. Procesor zaoferuje łącznie 144 MB cache, w tym 16 MB L2 oraz 128 MB L3. TDP wynosi 170 W. Według testów firmy, AMD Ryzen 9 9950X3D w porównaniu do AMD Ryzen 9 7950X3D zaoferuje średnio 8% wzrost wydajności (dużo zależy od gry, przykładowo w Avatar: Frontiers of Pandora czy Black Myth: Wukong różnic praktycznie nie ma, z kolei w Counter-Strike 2 możemy liczyć na blisko 60% wzrost osiągów). Testy przeprowadzono łącznie na 40 grach z wykorzystaniem karty NVIDIA GeForce RTX 4090, płyty Gigabyte X870E AORUS Master oraz 32 GB pamięci DDR5-6400.

Ryzen 7 9700X Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9900X Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9950X3D Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Litografia TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 Rdzenie 8C/16T 8C/16T 12C/24T 12C/24T 16C/32T 16C/32T Zegar bazowy 3,8 GHz 4,7 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz Zegar Turbo 5,5 GHz 5,2 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,7 GHz 5,7 GHz Cache L2 8 MB 8 MB 12 MB 12 MB 16 MB 16 MB Cache L3 32 MB 96 MB 64 MB 128 MB 64 MB 128 MB Total cache 40 MB 104 MB 76 MB 140 MB 80 MB 144 MB Układ iGPU Radeon 610M Radeon 610M Radeon 610M Radeon 610M Radeon 610M Radeon 610M Kontroler RAM DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 TDP 65 - 105 W 120 W 120 W 120 W 170 W 170 W

W porównaniu do Intel Core Ultra 9 285K, nowy AMD Ryzen 9 9950X3D ma oferować średnio 20% wyższą wydajność w grach (przetestowano na tej samej liście 40 gier). W Black Myth: Wukong ponownie różnic w osiągach nie ma, ale już w takim Watch Dogs: Legion mowa o 64% różnicy na korzyść układu Zen 5. W większości testowanych gier, różnice wynosiły 20-30%. W aplikacjach kreatywnych, tj. DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Adobe Photoshop i podobnych, nowy Ryzen 9 9950X3D ma być średnio o 13% wydajniejszy od Ryzena 9 7950X3D. Z kolei w zestawieniu z Intel Core Ultra 9 285K, topowy Zen 5 z 3D V-Cache zaoferuje wyniki od 1% (Cinebench 2024) do nawet 47% lepsze (Adobe Photoshop, benchmark PugetBench).

Do sprzedaży trafi również AMD Ryzen 9 9900X3D z 12 rdzeniami Zen 5, choć w tym wypadku producent nie zaprezentował nam żadnych szczegółów wydajności na tle poprzednika czy konkurentów ze strony Intela. Wiemy jedynie, że procesor ten będzie osiągał taktowanie Turbo na poziomie 5,5 GHz, a więc o 100 MHz niższe w porównaniu do Ryzena 9 9900X (5,6 GHz). Układ otrzyma łącznie 140 MB cache (12 MB L2 + 128 MB L3), a jego TDP wynosi 120 W. Oba procesory trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 roku, jednak w trakcie prezentacji dla mediów, nie padły ani konkretne daty ani tym bardziej ceny.

