AMD Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX oraz Ryzen 9 9850HX - Zapowiedź procesorów Zen 5 dla laptopów do gier i pracy

W pierwszym kwartale tego roku do sprzedaży trafią desktopowe procesory AMD Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D. Nie są to jednak jedyne układy Zen 5, jakie firma przygotowuje. Podczas konferencji w ramach rozpoczynających się targów CES 2025 w Las Vegas, AMD ujawniło także pierwsze szczegóły dotyczące mobilnych procesorów z serii Fire Range, czyli de facto desktopowych układów Ryzen 9000X(3D), dostosowanych do obudowy typu BGA. Wygląda na to, że seria Fire Range zostanie ograniczona do 3 modeli procesorów.

AMD Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX oraz Ryzen 9 9850HX to nowe procesory dla notebooków, należące do serii Fire Range. Pierwszy z wymienionych modeli, jako jedyny skorzysta z 3D V-Cache 2. generacji.

W trakcie prezentacji dla mediów, firma AMD potwierdziła nadchodzącą premierę układów Fire Range, czyli mobilnych procesorów Ryzen 9000HX. Wygląda na to, że do notebooków trafią trzy modele, w tym jeden z 3D V-Cache 2. generacji. Mowa o procesorach: AMD Ryzen 9 9955HX3D (16C/32T), Ryzen 9 9955HX (16C/32T) oraz Ryzen 9 9850HX (12C/24T). Jak widać, producent skupia się na najwyżej pozycjonowanych układach, rezygnując z modeli 8- czy 6-rdzeniowych. Podobnie jak w przypadku Ryzen 9 9950X oraz Ryzen 9 9950X3D, także mobilne ich odpowiedniki w postaci Ryzen 9 9955HX oraz Ryzen 9 9955HX3D zaoferują identyczne taktowanie Turbo, sięgające 5,4 GHz.

AMD Ryzen 9 9955HX3D AMD Ryzen 9 9955HX AMD Ryzen 9 9850HX Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Litografia TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 Rdzenie 16C/32T 16C/32T 12C/24T Zegar bazowy ? ? ? Zegar Turbo 5,4 GHz 5,4 GHz 5,2 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB Cache L3 128 MB 64 MB 64 MB Total cache 144 MB 80 MB 76 MB Układ iGPU Radeon 610M Radeon 610M Radeon 610M Kontroler RAM DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 TDP 54 W 54 W 54 W

Wariant z 3D V-Cache otrzyma łącznie 144 MB cache, w tym 16 MB L2 oraz 128 MB L3. Z kolei Ryzen 9 9955HX oraz Ryzen 9 9850HX otrzymają odpowiednio 80 oraz 76 MB cache. Do dyspozycji będzie także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M (2 CU). Kontroler pamięci będzie identyczny jak w desktopach, a więc mowa o pamięci DDR5 5600 MHz jako efektywnym zegarze. TDP wszystkich trzech procesorów wynosi 54 W - w przypadku poprzedniej generacji było to 55 W. Niestety, AMD nie podzieliło się wcześniej żadnymi informacjami o wydajności, prócz stwierdzenia, że Ryzen 9 9955HX3D będzie najlepszym procesorem do notebooków do gier i pracy w aplikacjach kreatywnych. Równie lakoniczna jest data premiery - obecnie mowa ogólnikowo o pierwszej połowie 2025 roku.

