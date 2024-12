AMD Ryzen AI Max+ 395 - Topowy procesor Strix Halo z 16 rdzeniami Zen 5 oraz układem Radeon 8060S został przetestowany

Już za kilka tygodni AMD ujawni nie tylko nową architekturę RDNA 4 dla kart graficznych Radeon RX 8000, ale również procesory Strix Halo, będące znacznie mocniejszą wersją Strix Point. Strix Halo będzie pierwszą generacją APU z budową chipletową, przywodzącą na myśl desktopowe procesory Ryzen. Topowy przedstawiciel serii został właśnie przetestowany w bazie programu GeekBench, dzięki czemu poznaliśmy nie tylko wstępną wydajność rdzeni, ale również uzyskaliśmy potwierdzenie co do niektórych aspektów specyfikacji.

W bazie GeekBench pojawił się laptop ASUS ROG Flow Z13 (2025) z procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395. To pierwszy test układu Strix Halo i jednocześnie potwierdzający kilka wcześniejszych informacji o specyfikacji.

AMD Ryzen AI Max+ 395 będzie topowym przedstawicielem serii Strix Halo. Wpis w bazie GeekBench potwierdza, że jest to procesor wyposażony w 16 rdzeni Zen 5 i 32 wątki. Raportowane taktowanie bazowe wynosiło 3,0 GHz, z kolei w trybie Turbo - 4,0 GHz, co wskazuje że przynajmniej w tym drugim przypadku może nie być to jeszcze finalna wersja procesora. AMD Ryzen AI Max+ 395 wyposażono ponadto w 16 MB pamięci cache L2 oraz 64 MB cache L3 - konfiguracja jest zatem identyczna jak w przypadku desktopowych układów Ryzen 9 7950X czy Ryzen 9 9950X. Nazwa procesora, którą widzimy w bazie GeekBench, potwierdza także obecność wbudowanego układu graficznego Radeon 8060S. Ten ma być wyposażony w 40 bloków Compute Units, opartych na architekturze RDNA 3.5.

Procesor został umieszczony w nowej wersji hybrydowego laptopa ASUS ROG Flow Z13 (2025) i to właśnie to urządzenie zostało przetestowane w oprogramowaniu GeekBench. W teście wielowątkowym, AMD Ryzen AI Max+ 395 uzyskał 20708 punktów, co jest niewiele słabszym wynikiem od większości rezultatów desktopowego Ryzena 9 9950X, umieszczonych w tej samej bazie. Trochę słabszy jest natomiast wynik jednowątkowy - 2894 punktów, podczas gdy Ryzen 9 9950X zazwyczaj plasuje się w okolicach 3300-3500 punktów. Jednocześnie jednak, zarówno jednowątkowo jak i wielowątkowo, Ryzen AI Max+ 395 jest mocniejszy od dotychczasowych, topowych układów AMD z laptopów, a więc od Ryzena 9 7945HX jak i Ryzena 9 7945HX3D.

