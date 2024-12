AMD Ryzen AI Max+ 395, Ryzen AI Max 390 i Ryzen AI Max 385 - pierwsze szczegóły specyfikacji procesorów APU Strix Halo

Niecałe dwa miesiące temu zadebiutowały procesory AMD Strix Point (Ryzen AI 300), które korzystają z rdzeni Zen 5 i Zen 5c, a także ze zintegrowanych układów graficznych RDNA 3.5 oraz NPU XDNA 2. Od dłuższego czasu wiemy jednak, że firma przygotowuje się do debiutu także znacznie większych układów z serii Strix Halo. Zaoferują one wyłącznie rdzenie Zen 5 oraz bardzo duże (jak na tego typu procesory) układy graficzne z maksymalnie 40 blokami CU RDNA 3.5. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja trzech takich jednostek Strix Halo.

AMD Ryzen AI Max+ 395, Ryzen AI Max 390 oraz Ryzen AI Max 385 to nadchodzące procesory z serii APU Strix Halo. Zaoferują one do 16 rdzeni Zen 5 oraz układy graficzne z maksymalnie 40 blokami CU RDNA 3.5.

Golden Pig Upgrade podzielił się kilkoma konkretami na temat nadchodzących procesorów AMD Strix Halo. Wygląda na to, że firma przygotowuje się do wprowadzenia przynajmniej trzech modeli SKU: AMD Ryzen AI Max+ 395, Ryzen AI Max 390 oraz Ryzen AI Max 385. Nie mamy jeszcze pewności, czy nazwy te są ostateczne, czy też dojdą do nich jeszcze oznaczenia "9" lub "7". AMD Ryzen AI Max+ 395 ma zaoferować 16 rdzeni Zen 5 (32 wątki) oraz układ graficzny z 40 blokami CU RDNA 3.5. AMD Ryzen AI Max 390 otrzyma 12 rdzeni Zen 5 i blok graficzny o takiej samej budowie (choć zapewne z niższym taktowaniem).

AMD Ryzen AI Max+ 395 AMD Ryzen AI Max 390 AMD Ryzen AI Max 385 Rodzina APU Strix Halo Strix Halo Strix Halo Architektura Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T Budowa układu graficznego 40 CU RDNA 3.5 40 CU RDNA 3.5 32 CU RDNA 3.5 Kontroler RAM 256-bit LPDDR5X-8533 256-bit LPDDR5X-8533 256-bit LPDDR5X-8533

Na końcu zostaje AMD Ryzen AI Max 385 z 8 rdzeniami Zen 5 oraz obciętym układem graficznym, wyposażonym w 32 bloki CU RDNA 3.5. Z wcześniejszych informacji wiemy dodatkowo, że procesory APU Strix Halo zaoferują 256-bitowy kontroler pamięci LPDDR5X-8533, co istotnie wpłynie na przepustowość. Źródło dodatkowo wskazuje, że maksymalnie 96 GB pamięci będzie można przydzielić dla samego układu graficznego RDNA 3.5. Oficjalnej zapowiedzi APU Strix Halo spodziewamy się na targach CES 2025 w Las Vegas.

