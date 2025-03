AMD Krackan Point - procesory z rdzeniami Zen 5 i układami RDNA 3.5 otrzymają usprawniony kontroler RAM LPDDR5X

W tym roku firma AMD wprowadziła do laptopów nową generację procesorów APU Strix Point (Ryzen AI 300), które wyposażone były w rdzenie Zen 5 / Zen 5c oraz zintegrowane układy graficzne RDNA 3.5. Mimo sporej ilości zmian, układy wykorzystały dokładnie te same kontrolery pamięci co wcześniejsze jednostki APU Phoenix oraz Hawk Point (Ryzen 7040 i Ryzen 8040). Ta ostatnia kwestia zostanie ulepszona w przyszłorocznych procesorach AMD Krackan Point (Kraken Point).

Procesory AMD Ryzen z serii APU Krackan Point ma oferować usprawniony kontroler RAM względem APU Strix Point. Mowa o obsłudze kości LPDDR5X z efektywnym zegarem 8000 MHz.

Informacje pochodzą od chińskiego produkt managera z firmy Lenovo. Wynika z nich, że procesory AMD Krackan Point zaoferują ulepszony kontroler pamięci, obsługujący natywnie kości LPDDR5X o efektywnej częstotliwości 8000 MHz. Dotychczasowe procesory Strix Point korzystają z kości LPDDR5X 7500 MHz (oraz dodatkowo DDR5 5600 MHz). Wpłynie to na nieco wyższą przepustowość dla zintegrowanych układów graficznych RDNA 3.5.

Procesory AMD Krackan Point nie będą jednak następcami układów Ryzen AI 300 (Strix Point). Pierwsza z wymienionych serii będą bowiem pozycjonowane niżej od Strixów i mają znaleźć się w tańszych urządzeniach. To przełoży się bezpośrednio na ich specyfikację, która zostanie ograniczona do 8 rdzeni (4 typu Zen 5 oraz 4 typu Zen 5c) oraz układów graficznych RDNA 3.5 z aktywnymi maksymalnie 8 blokami CU (połowa tego, co obecnie oferuje Radeon 890M). Procesory Krackan Point mają zostać oficjalnie pokazane na targach CES 2025 przez firmę AMD, wspólnie z układami Strix Halo (do 16 rdzeni Zen 5 i układy graficzne do 40 CU RDNA 3.5).

Źródło: VideoCardz