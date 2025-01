AMD Radeon RX 9070 XT oficjalnie potwierdzony. Technika AMD FSR 4 będzie dostępna tylko dla kart RDNA 4

Podczas targów CES 2025 w Las Vegas, firma AMD zaprezentowała kilka nowości z rynku procesorów oraz kart graficznych. W przypadku tej ostatniej kategorii, potwierdzono w końcu nowe układy RDNA 4 w postaci serii Radeon RX 9070 oraz Radeon RX 9060. Na razie zdradzono jedynie tyle, że pierwsze dostępne karty to będą modele Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, tym samym producent potwierdza wprowadzenie nowej nomenklatury, która ma zostać upodobniona do nazw dla procesorów AMD Ryzen.

Podczas konferencji w trakcie targów CES 2025, firma AMD potwierdziła pierwsze karty graficzne Radeon RX 9000 oraz zapowiedziała technikę FSR 4, która będzie jednak dostępna wyłącznie dla układów RDNA 4.

Od razu podkreślamy, że materiał ten powstał jeszcze przed startem konferencji AMD w Las Vegas. W momencie gdy to czytacie, jestem jeszcze w drodze do Las Vegas, więc jeśli na samej konferencji (lub tuż po niej) pojawią się dodatkowe szczegóły specyfikacji kart, będą one rozpisane przez moich kolegów na PurePC.pl. Tymczasem w trakcie wcześniejszego spotkania z mediami, AMD potwierdziło kilka kluczowych informacji o nadchodzących układach. Karty graficzne AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 będą pozycjonowane na poziomie takich modeli jak: Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 GRE oraz Radeon RX 7900 XT. W przypadku zestawienia z NVIDIĄ, najmocniejszy Radeon RX 9070 XT powinien być na poziomie GeForce RTX 4070 Ti, a więc tak jak sugerowały to doniesienia sprzed kilku tygodni.

W późniejszym czasie wyjdzie także seria Radeon RX 9060, która będzie pozycjonowana mniej więcej pomiędzy Radeonem RX 7600 XT oraz Radeonem RX 7800 XT (w zależności od konkretnego modelu). Najwyższa w tej klasie karta graficzna RDNA 4 powinna być wydajniejsza od GeForce RTX 4060 Ti, a najsłabszy wariant nadal ma być mocniejszy niż GeForce RTX 4060. Niestety AMD poskąpiło wielu szczegółów. Wiemy, że architektura RDNA 4 ma przynieść m.in. zoptymalizowane bloki Compute Units, znacznie większe możliwości w zakresie AI (nowe rdzenie AI 2. generacji), lepszą wydajność w Ray Tracingu (3. generacja rdzeni RT) oraz lepszą jakość kodowania materiałów wideo. Karty AMD RDNA 4 będą produkowane w 4 nm procesie technologicznym TSMC (N4), a pierwsze modele AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 roku. Niestety na moment pisania tego materiału, nie znamy dokładniejszych dat. Możliwe zatem, że premiera odbędzie się później niż w styczniu.

Oprócz referencyjnych modeli od AMD, dostępne będą także niereferencyjne karty od partnerów firmy, tj. Acer, ASUS, Sapphire, XFX, ASRock, Gigabyte, PowerColor czy Yeston. Na liście brakuje MSI i wygląda na to, że tajwański producent zrezygnuje z autorskich konstrukcji, bazujących na architekturze RDNA 4. Wraz z nowymi kartami, AMD wprowadzi także technikę skalowania FSR 4, które będzie zawierać w sobie zarówno upscaling, generator klatek jak również zmniejszenie opóźnienia (Anti-Lag 2). FSR 4 jeszcze mocniej upodobni się do DLSS, bowiem nowa wersja techniki korzysta z algorytmów AI i uczenia maszynowego, w celu lepszego procesu skalowania. Samo AMD chwali się, że FSR 4 to idealne rozwiązanie dla uzyskania wysokiej jakości obrazu w upscalowanej rozdzielczości 4K. Wady? Wraz z FSR 4, AMD zaczyna odbiegać od otwartości swojego rozwiązania. Ze względu na mocniejszy nacisk na AI, FSR 4 korzysta z nowych rdzeni AI dostępnych w kartach graficznych RDNA 4. Tym samym FSR 4 zostało przygotowane i będzie działać wyłącznie na układach Radeon RX 9000. FSR 4 ma być oferowany w tych grach, które już wcześniej miały dostęp do techniki FSR 3.1. Funkcjonalność AI zostanie także włączona do pakietu AMD Adrenalin. W oprogramowaniu pojawi się nowa zakładka AI, która pozwoli np. na generowanie obrazków, streszczanie dokumentacji czy rozmowy z chatem AMD, który będzie odpowiadał na pytanie związane chociażby z nowymi technologiami, wprowadzanymi przez producenta.

Źródło: AMD, PurePC