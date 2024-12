AMD Radeon RX 9070 XT zamiast Radeon RX 8800 XT. Ponadto poznaliśmy wygląd karty w wersji referencyjnej

Za kilkanaście dni, podczas targów CES 2025 w Las Vegas, firma AMD powinna zaprezentować nową architekturę dla kart graficznych - RDNA 4. W porównaniu do poprzednich wersji RDNA, czwarta generacja ma odznaczać się znacznie wyższą wydajnością w Ray Tracingu, a same karty będą reprezentowały raczej średnią i niską półkę wydajnościową. Dotychczas sądziliśmy, że AMD będzie kontynuować dotychczasową nomenklaturę z modelami Radeon RX 8000, jednak już teraz mamy niemal całkowitą pewność, że firma trochę zmieni nazewnictwo, częściowo upodabniając się do NVIDII. Więcej na PurePC.pl.

Wygląda na to, że topowa karta graficzna AMD RDNA 4 będzie ochrzczona nazwą Radeon RX 9070 XT. Karta miała już zostać przetestowana w benchmarku 3DMark Time Spy, a jej wynik powinien być zbliżony do układu NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.

Przynajmniej kilka źródeł, także niektóre zagraniczne sklepy, zaczęły informować o kartach graficznych AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. Z kolei na profilu użytkownika @All_the_Watts na X pojawiła się bardziej kompletna lista układów z serii RDNA 4: Radeon RX 9070 (seria), Radeon RX 9060 (seria), Radeon RX 9050 (seria) oraz Radeon RX 9040 (seria). Nazewnictwo zostało zatem zmienione i prawdopodobnie oficjalnie będzie to komunikowane chęcią ujednolicenia numerków dla procesorów Ryzen i kart Radeon. Drugim powodem może być chęć mocniejszego odcięcia się od układów RDNA 3.5, które będą częścią procesorów APU Strix Halo. Ich nazwy mają wyglądać następująco: Radeon RX 8060S, Radeon RX 8050S oraz Radeon RX 8040S.



AMD Radeon™ RX 9070 XT Graphics

AMD Radeon™ RX 9070M XT Graphics

AMD Radeon™ RX 9070 Graphics

AMD Radeon™ RX 9070M Graphics

AMD Radeon™ RX 9070S Graphics — All The Watts!! (@All_The_Watts) December 22, 2024

AMD Radeon RX 9070 XT ma operować na 256-bitowej magistrali, podczas gdy Radeon RX 9070 miałby wykorzystać 192-bitową szynę pamięci. Obie karty mają wykorzystywać rdzeń NAVI 48, a więc ten wydajniejszy. Model Radeon RX 9070 XT miał już pojawić się w bazie 3DMark Time Spy, uzyskując tam wynik graficzny na poziomie 22 894 punktów, czym plasowałby się bardzo blisko karty NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Według tego samego źródła, karta ma w rasteryzacji oferować wydajność nieco niższą od Radeona RX 7900 XT, ale jednocześnie porównywalną lub trochę lepszą od Radeona RX 7900 GRE. Natomiast Radeon RX 9070 miałby cechować się wydajnością zbliżoną do Radeona RX 7800 XT. Według @All_the_Watts, karty RDNA 4 z rdzeniem NAVI 48 będą sprzedawane w cenie od 449 do 649 dolarów, podczas gdy słabsze karty z układem NAVI 44 powinny być wycenione w przedziale od 179 do 349 dolarów. Oprócz desktopowych kart, AMD pracuje także nad mobilnymi odpowiednikami RDNA 4 w postaci: Radeon RX 9070M XT, Radeon RX 9070M oraz Radeon RX 9070S - trzeci wariant ma odznaczać się obniżonym limitem mocy, a więc i wyższą energooszczędnością. Prawdopodobnie poznaliśmy także wygląd referencyjnej karty graficznej AMD RDNA 4 - zostały one opublikowane (wprawdzie w kiepskiej jakości, ale jednak) przez samo AMD na Reddicie jako część nowej reklamy, promującej procesory AMD Ryzen oraz karty AMD Radeon. Biorąc pod uwagę, że żadna z dotychczasowych kart RDNA nie oferuje podobnego designu dla projektu referencyjnego, spodziewamy się, że tak będzie wyglądał Radeon RX 9070 XT.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech, X @All_the_Watts