AMD Radeon RX 9070 XT nie musi korzystać ze złącza zasilającego 16-pin. Pojawią się też modele ze starszymi konektorami

Złącza zasilające 12VHPWR okazały się jednymi z bardziej problematycznych w historii branży komputerowej. Rozwiązanie weszło do użytku wraz z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000. W przypadku najwyżej pozycjonowanego układu z tej serii nie brakowało doniesień o stopionych konektorach. Osoby chcące kupić nową kartę Radeon RX 9070 XT lub Radeon RX 9070 będą mogły prawdopodobnie wybierać spośród modeli z różnymi złączami zasilającymi.

AMD nie zmusza swoich partnerów do stosowania złącz zasilających 16-pin w kartach Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. To oznacza, że otrzymamy prawdopodobnie także modele z konektorami 8-pin.

Według dotychczas ujawnionych informacji, referencyjny Radeon RX 9070 XT ma cechować się TBP na poziomie około 260 W. Współczynnik ten w przypadku niereferencyjnych konstrukcji może zaś wynieść do 330 W. Choć zastosowanie w tym przypadku złącza zasilającego 12VHPWR lub jego mniej problematycznej rewizji, czyli 12V-2x6, byłoby zatem uzasadnione, to wiele wskazuje na to, że klienci otrzymają wybór. Jak donoszą źródła, firma AMD nie zmusza swoich partnerów, by stosowali złącze 16-pin w opracowywanych przez nich modelach kart.

Oczywiście nie oznacza to, że takich przypadków nie będzie. Część producentów prawdopodobnie zdecyduje się na taki krok. Są jednak też spore szanse, że ujrzymy Radeona RX 9070 XT i jego niżej pozycjonowaną wersję z bardziej tradycyjnymi złączami 8-pin (najprawdopodobniej z dwoma lub trzema). Osoby obawiające się zatem konektorów 12VHPWR oraz 12V-2x6 będą mogły skorzystać ze starszego rozwiązania, które nie powinno sprawiać żadnych problemów. W przypadku pozostałych użytkowników należy mieć nadzieję, że najnowsze rewizje złącza będą pozbawione wad, które skutkowały poważnymi awariami w mijającej generacji.

Źródło: VideoCadz, Benchlife