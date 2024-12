Karta graficzna AMD Radeon RX 9070 XT ma oferować konkurencyjną wydajność w stosunku do GeForce RTX 4080

Podczas targów CES 2025 w Las Vegas, nie tylko NVIDIA zaprezentuje nową generację swoich kart graficznych GeForce RTX 5000. Do prezentacji szykuje się również AMD, które ujawni architekturę RDNA 4 i pierwsze karty, które z niej skorzystają. Kilka dni temu informowaliśmy o zmianie nazewnictwa - topowa karta ma otrzymać tytuł Radeon RX 9070 XT, natomiast numeracja 8000 zostanie zachowana wyłącznie dla zintegrowanych układów Radeon 8000S, będących częścią APU Strix Halo. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe szczegóły specyfikacji karty.

AMD Radeon RX 9070 XT ma pracować z zegarem powyżej 3 GHz, a wydajność (przynajmniej w rasteryzacji) powinna oscylować niewiele poniżej modelu NVIDIA GeForce RTX 4080.

AMD Radeon RX 9070 XT ma wykorzystać rdzeń NAVI 48 z 4096 procesorami strumieniowymi. Do dyspozycji zostanie oddane również 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Teraz dochodzą do tego kolejne szczegóły specyfikacji. Wygląda na to, że taktowanie rdzenia graficznego w trybie bazowym będzie wynosić około 2800 MHz, natomiast w trybie Boost będzie sięgać od 3000 do 3100 MHz. Zapewne dużo tutaj będzie zależeć od konkretnego modelu karty graficznej - niereferencyjne projekty mają dużo większą szansę na wyższe taktowania w okolicach wspomnianych 3100 MHz.

Jest to chociażby związane ze współczynnikiem TBP, który ponownie będzie różny w zależności od tego, czy mowa o konstrukcji referencyjnej czy autorskich projektach. W tym pierwszym przypadku, łączny pobór mocy ma wynosić około 260-265 W, podczas gdy dla wersji niereferencyjnych będzie on zwiększony do maksymalnie 330 W. Źródło z ChipHell wspomina również o wydajności w stosunku do konkurencji. AMD Radeon RX 9070 XT, przynajmniej w grach z którymi źródło jest zaznajomione, miałby osiągać wyniki o około 5% niższe od modelu NVIDIA GeForce RTX 4080. W zależności od wyceny oraz możliwości w Ray Tracingu, nowa karta RDNA 4 może okazać się zatem całkiem solidnym kawałkiem GPU.

Źródło: VideoCardz, ChipHell