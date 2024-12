NVIDIA GeForce RTX 5070 - Karta graficzna z generacji Blackwell zaoferuje gorszą specyfikację niż dotychczas sądziliśmy

Informowaliśmy Was już o desktopowej karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 oraz mobilnym układzie GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Nie są to jednak wszystkie informacje o kartach z generacji Blackwell, jakie pojawiły się w okresie świątecznym. Przysłowiowe trzy grosze dorzucił także znany informator Kopite7kimi, który opublikował zaktualizowaną (i podobno finalną) specyfikację układów dla kart GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070. Pewne zmiany (na niekorzyść) pojawiły się w drugiej z wymienionych kart.

W sieci pojawiły się szczegóły specyfikacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5070 oraz GeForce RTX 5070 Ti. Pierwsza z nich ma zaoferować mniej jednostek obliczeniowych niż dotychczas sądziliśmy.

Według Kopite7kimi, karta NVIDIA GeForce RTX 5070 wykorzysta nieco obciętą wersję rdzenia GB205 (dokładne oznaczenie to GB205-300-A1). Zamiast 50 bloków SM oraz 6400 rdzeni CUDA, otrzymamy 48 aktywnych bloków SM oraz 6144 rdzeni CUDA FP32. To tylko odrobinę więcej w porównaniu do GeForce RTX 4070, gdzie otrzymaliśmy rdzeń AD104-250-A1 z 46 blokami SM oraz 5888 rdzeniami CUDA FP32. Nie zmienia się za to konfiguracja VRAM - będzie to w dalszym ciągu 12 GB, tyle że GDDR7 zamiast GDDR6X. Pobór mocy ma wynosić 250 W.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Rdzeń GB202-300-A1 GB203-400-A1 GB203-300-A1 GB205-300-A1 Bloki SM 170 84 70 48 Rdzenie CUDA 21760 10752 8960 6144 Rdzenie RT 170 84 70 48 Pamięć VRAM 32 GB GDDR7

28 Gb/s 16 GB GDDR7

32 Gb/s 16 GB GDDR7

28 Gb/s 12 GB GDDR7

? Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 1024 GB/s 896 GB/s ? Zasilanie 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin Złącza 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 TBP 600 W 400 W 300 W 250 W

Kopite7kimi w zasadzie potwierdził dotychczasowe informacje o drugiej z kart, czyli GeForce RTX 5070 Ti. Układ Blackwell wykorzysta rdzeń GB203-300-A1 z 70 aktywnymi blokami SM (z 84 dostępnych łącznie) oraz 8960 rdzeniami CUDA FP32. Karta otrzyma ponadto 16 GB pamięci GDDR7 na 256-bitowej magistrali (mówi się o kostkach 28 Gbps, co przełoży się na przepustowość 896 GB/s). Pobór mocy ma sięgać 300 W, a więc niewiele więcej w porównaniu do GeForce RTX 5070, który ma wszystkiego odczuwalnie mniej. Dla porównania GeForce RTX 4070 Ti posiada rdzeń AD104-400-A1 z 7680 rdzeniami CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie. Wygląda na to, że NVIDIA robi wszystko, aby spośród tych dwóch kart, gracze zdecydowali się jednak na wariant Ti ;).

GeForce RTX 5070

PG146/147-SKU70

GB205-300-A1

6144FP32

192-bit GDDR7 12G

250W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 25, 2024

Merry Christmas.

GeForce RTX 5070 Ti

PG147-SKU60

GB203-300-A1

8960FP32

256-bit GDDR7 16G

300W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 25, 2024

Źródło: X @Kopite7kimi