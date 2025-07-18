Intel Titan Lake wprowadzi zunifikowaną architekturę rdzeni bazującą na Arctic Wolf E-Core zamiast rozwiązań P-Core/E-Core

Intel może szykować istotną zmianę w projektowaniu procesorów. Po planowanej na 2027 rok serii Razer Lake firma zamierza przejść na jednolitą architekturę rdzeni. Taki ruch może uprościć konstrukcję układów i przynieść lepszą wydajność przy mniejszym zużyciu energii. Zmiana ta byłaby największą od czasu wprowadzenia koncepcji hybrydowej z podziałem na rdzenie wydajne i energooszczędne. Czy nowy kierunek okaże się lepszy?

Razer Lake będzie ostatnią generacją procesorów Intel wykorzystującą hybrydową architekturę P-Core i E-Core. Po nich Intel wprowadzi unifikację.

Przecieki pochodzące z chińskiego forum Zhihu wskazują na ambitne plany Intela dotyczące przyszłości architektury procesorów. Firma planuje wprowadzenie zunifikowanej architektury rdzeni w procesorach Titan Lake, których premiera ma odbyć się w 2028 roku. Będzie to oznaczało koniec hybrydowego podejścia łączącego rdzenie wydajnościowe P-Core z energooszczędnymi E-Core, które Intel stosuje od czasu wprowadzenia w 2021 roku układów Alder Lake. Zgodnie z ujawnionymi planami rozwoju (roadmap), Razer Lake z 2027 roku będzie ostatnią generacją procesorów, które będą korzystały z tej hybrydowej architektury. Układy te mają otrzymać rdzenie wydajnościowe Griffin Cove, a także energooszczędne Golden Eagle, jednak będzie to tylko drobna aktualizacja w porównaniu do wcześniejszej generacji Nova Lake planowanej na 2026 rok.

Intel Unified Core:



Most of the info is already available. But a new leak confirms most of it and also sheds more light.



It clearly says that Razer Lake's Griffin Cove is the *LAST* Intel P Core. And after that, the P core team is going bye-bye.



And in 2028, Titan Lake is all… pic.twitter.com/nny4xYYXMc — SiliconFly (@Silicon_Fly) July 14, 2025

Po tym Intel ma wprowadzić rewolucyjną zmianę w postaci zunifikowanej architektury Unified Core. Ma ona bazować na powiększonych rdzeniach Arctic Wolf E-Core, które znane są z planowanej generacji Nova Lake. Intel planuje wykorzystać zaawansowany proces technologiczny 14A, co ma pozwolić na zwiększenie gęstości rdzeni przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnego poboru energii. Teoretycznie procesory Titan Lake mogą otrzymać nawet 100 zunifikowanych rdzeni, co mogłoby bardzo zwiększyć moc obliczeniową względem obecnych rozwiązań Intela, ale też i konkurencji.

Decyzja Intel o rezygnacji z hybrydowej architektury może wynikać z problemów związanych z zarządzaniem różnymi typami rdzeni. Obecne procesory hybrydowe wymagają zaawansowanego Thread Directora, a także wsparcia systemu operacyjnego dla efektywnego rozdziału zadań między rdzenie P-Core i E-Core. Wielokrotnie opisywaliśmy wyzwania związane z optymalizacją wydajności układów Alder Lake i Raptor Lake, szczególnie w kontekście braku pełnego wsparcia dla instrukcji AVX-512. Zunifikowana architektura ma rozwiązać te problemy poprzez eliminację konieczności migracji zadań pomiędzy różnymi typami rdzeni. Wszystkie rdzenie będą obsługiwać te same zestawy instrukcji i oferować podobne możliwości, co uprości zarządzanie obciążeniem procesora.

Intel prawdopodobnie zastosuje podejście podobne do AMD, które w większości swoich procesorów wykorzystuje jednorodne rdzenie Zen, różniące się głównie częstotliwościami taktowania i konfiguracją pamięci cache. Przejście na zunifikowaną architekturę może również oznaczać zwiększenie wydajności na jednostkę powierzchni, a także wydajności na wat. Rdzenie Arctic Wolf E-Core w powiększonej wersji mają zachować kompaktowość przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości obliczeniowych. Jeden rdzeń P-Core w architekturze Raptor Lake zajmuje przestrzeń równą czterem rdzeniom E-Core, ale cztery rdzenie E-Core mogą oferować wyższą wydajność wielowątkową niż pojedynczy rdzeń P-Core.

Źródło: Zhihu, WCCFtech, Overclock3D, NotebookCheck