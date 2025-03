Intel 14A oraz Intel 14A-E oficjalnie ujawnione - nowe litografie mają pomóc firmie w odzyskaniu pozycji lidera na rynku

Intel już dawno temu ogłosił zmiany w nazewnictwie kolejnych procesów technologicznych. Jednocześnie jeszcze w 2022 roku Pat Gelsinger, obecny CEO przedsiębiorstwa, informował o szeroko zakrojonych planach firmy, by ponownie być liderem w branży produkcyjnej (a które to utracono na rzec tajwańskiego TSMC). Dotychczasowe plany wydawnicze wspominały m.in. o "erze Angstrema", czego skutkiem była symboliczna zmiana nomenklatury w kontekście kolejnych litografii, m.in. na Intel 20A czy Intel 18A. Dzisiaj Intel ogłasza kolejny krok w postaci Intel 14A oraz Intel 14A-E.

Intel zaprezentował nowy plan wydawniczy, dotyczący przyszłych procesów produkcyjnych. Do 2027 roku możemy spodziewać się litografii Intel 20A, Intel 18A, Intel 14A oraz Intel 14A-E. Te ostatnie jako pierwsze w branży skorzystają z maszyn High-NA EUV, zaprojektowanych przez ASML.

Intel potwierdza, iż litografie 20A oraz 18A są na dobrej drodze, by w w drugim kwartale roku rozpocząć na nich wytwarzanie pierwszych układów (tutaj potwierdzono chociażby zakończenie prac nad generacją Xeon Clearwater Forest). Jednocześnie potwierdzono, że po Intel 18A przyjdzie czas na Intel 14A oraz Intel 14A-E, jednak te procesy produkcyjne będą gotowe prawdopodobnie w okolicach 2027 roku. Według informacji prasowej, to pierwsze litografie na świecie, w których będą zastosowane maszyny High-NA EUV, za które odpowiada holenderskie ASML. Charakteryzują się one większą aperturą numeryczną, wynoszącą 0.55 w stosunku do 0.33 dla obecnych maszyn EUV. Pozwoli to na gęstsze upakowanie tranzystorów oraz - w teorii - osiągnięcie litografii nawet 0.8 nm. Koszt jednej takiej maszyny to 400 milionów dolarów.

Intel 14A nie będzie jednak jedyną litografią, jaką opracowuje amerykańskie przedsiębiorstwo. Nowy plan wydawniczy prezentuje bowiem rozszerzone wersje już wcześniej zapowiedzianych procesorów. Mamy zatem m.in. Intel 18A-P, Intel 3-T, Intel 3-E oraz Intel 3-PT. Literka P w nazwie będzie oznaczać usprawnienia w kontekście wydajności. W przypadku E mowa o dodatkowych funkcjonalnościach, niedostępnych w bazowych wariantach litografii, a które będą zaprojektowane z myślą o konkretnych wymaganiach klientów Intel Foundry. Z kolei T oznacza wykorzystanie krzemowych połączeń TSV, które będą częścią technologii pakowania Intel 3D Foveros Direct. Przy okazji omówienia nowego planu wydawniczego, Intel potwierdził z informacji prasowej, że wraz z CEO Microsoftu (Satya Nadella) doszli do porozumienia w sprawie produkcji przyszłych układów Microsoftu - te będą wytwarzane w procesie Intel 18A.

Źródło: Intel