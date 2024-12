Intel Thread Director - zmiany w oprogramowaniu, które wpłyną na efektywność energetyczną procesorów Lunar Lake

Intel Lunar Lake jako nowa platforma wprowadza nie tylko rdzenie Lion Cove i Skymont czy wbudowane układy graficzne Xe2. To również warstwa software, a tutaj jednym z kluczowych elementów będzie Thread Director. Technologia, bazująca w dużej mierze na korzystaniu z telemetrycznych danych, została wprowadzona wraz z 12. generacją Alder Lake, choć jej początkowa implementacja pozostawiała dużo do życzenia. Uległo to poprawie w generacji Meteor Lake, co wpłynęło chociażby na niższy pobór mocy w spoczynku, a więc i czas pracy na akumulatorze. W Lunar Lake zostaną wprowadzone kolejne modyfikacje dla Thread Director.

Intel Thread Director w układach Lunar Lake doczekał się kolejnych zmian, które mają zaowocować znacznie lepszą i sprawniejszym rozkładem poszczególnych zadań dla rdzeni Lion Cove oraz Skymont.

Intel Lunar Lake otrzyma już trzecią generację Thread Director jak widać, wciąż jest miejsce na ulepszanie funkcjonalności, dotyczącej wykorzystywania konkretnego typu rdzeni w zależności od wykonywanego typu zadania. W nowej serii procesorów, zasada działania Thread Director została jeszcze bardziej uproszczona, choć dla lepszego działania wykorzystywana jest bardziej rozbudowana telemetria. Od teraz wykonywanie każdego zadania w systemie Windows 11 rozpoczynane jest na pojedynczym rdzeniu Skymont, a jeśli wymagane jest zwiększenie mocy wielowątkowej, wówczas do roboty zaprzęgnięte zostają pozostałe rdzenie Efficient. Dopiero gdy zadanie wymaga więcej mocy obliczeniowej, Thread Director przekierowuje rdzenie Performance do działania.

Pierwszym przykładem działania Thread Director jest produktywność w aplikacjach Microsoft 365 (dawny Office), mowa zatem bardziej o cyklu następujących po sobie zadaniach. Na początku do wykonywania celów wykorzystane zostają rdzenie Skymont, jednak szybko następuje niemal całkowite przekierowanie na rdzenie Lion Cove - z początku działają trzy rdzenie, by później obniżyć liczbę mocno eksploatowanych rdzeni do dwóch. Intel Thread Director w Lunar Lake ma dostęp do specjalnych stref (utworzonymi przez system Windows 11), którymi mogą być wyłącznie rdzenie Efficient, Performance lub połączone zasoby Skymont oraz Lion Cove. Strefy te umożliwiają ograniczenie wykorzystywania konkretnych typów rdzeni w celu zmniejszenia poboru mocy, jeśli nie ma potrzeby by do pracy wykorzystywać wszystkie zasoby procesora Lunar Lake.

Microsoft we współpracy z Intelem zademonstrowali działanie takich stref na przykładzie wideokonferencji w aplikacji Teams, która dotychczas nie działała zbyt efektywnie na hybrydowych układach Intel Core Ultra. W przypadku generacji Meteor Lake, Teamsy wykorzystywały na początku zasoby z Low Power Efficient, by potem przejść do użycia rdzeni Performance. Z kolei po jakimś czasie rdzenie Redwood Cove były odkładane, a Thread Director zaciągał do roboty rdzenie Crestmont E-Core i w końcu energooszczędne wersje Low Power E-Core. Przeskakiwanie co chwila na różne typy rdzeni powodowała, że wszystkie zasoby były stale aktywne, uniemożliwiając redukcję poboru mocy całej platformy. W przypadku Lunar Lake takich przejść już nie ma, a cała wideokonferencja utrzymywana jest w wyłącznie w rdzeniach Skymont. Pozwoliło to na zmniejszenie poboru mocy procesora o około 35% w porównaniu do Meteor Lake. Oczywiście Teamsy to tylko jeden z przykładów, natomiast podobne zachowanie Thread Director w Lunar Lake ma być utrzymane w każdym typie zadania. Finalny efekt dopiero zobaczymy w gotowych laptopach, ale już teraz wygląda to na znacznie bardziej dopracowaną wersję oprogramowania, zarówno po stronie Intela jak również Microsoftu.

