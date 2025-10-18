Total War: Warhammer III - zapowiedź nowości w ramach Tides of Torment, twórcy wrzucili aktualizację poprawiającą ostatnie błędy

Ogólnie rzecz biorąc, status Total War: Warhammer III to jedna wielka sinusoida. Start był katastrofalny - zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi odsłonami - ale już nieco później opinie graczy uległy znaczącej poprawie. Nadal jednak nie ma spójności w ocenach i grze Creative Assembly trafiają się słabe okresy. Należy zresztą do nich ten ostatni, związany m.in. z problemami ze sztuczną inteligencją pojedynczych frakcji. Ale teraz w drodze mamy wyczekiwane rozszerzenie, weszły też poprawki.

Total War: Warhammer III dostanie 4 grudnia ciekawe DLC Tides of Torment. Co więcej, wleciał update poprawiający poważne problemy z grą.

Jeszcze nie tak dawno można było mówić o wielkim odbiciu się strategii. Rozszerzenia zaczęły przynosić ważne usprawnienia i sporo ciekawej zawartości, wydawało się zatem, że pożar został ugaszony. Niestety, ale kolejne nowości dodały chociażby straszne problemy z AI sił Jaszczuroludzi oraz Króla Grobowców, które wpieniły fanów chyba bardziej niż kiedykolwiek w przypadku tejże odsłony. Teraz Creative Assembly dorzuciło update do Total War: Warhammer III, który powinien już naprawić najpoważniejsze błędy. Pozostaje jeszcze czekać na grudniowe DLC, Tides of Torment, które otrzymało nową zapowiedź:

Jeżeli deweloperzy nawiążą do swoich najlepszych momentów z okresu rozwoju gry i nie powtórzą niedawnych problemów, możemy faktycznie trafić na całkiem przyjemne rozszerzenie na ostatnią prostą 2025 roku. Tides of Torment opiera się na legendarnych lordach. Dołączy Aislinn, stanowiąc ciekawą opcję dla Wysokich Elfów, skorumpowana przez Slaneesha księżniczka Asurów Dechala i Sayl, czarnoksiężnik przewodzący siłom Chaosu. Razem z tym w parze idzie rzecz jasna mnogość nowości dla różnych frakcji. Wulfrik i Throgg z Norski zostaną zaopatrzeni w ciekawe mechaniki i jednostki, to samo tyczy się Wysokich Elfów czy Slaneesha. Najbardziej przyciągają chyba różnorakie wielkie stwory z trailera, obiecujące widowiskowe starcia. Liczmy zatem, że przedłużony czas oczekiwania będzie szedł w parze z jakością DLC.

Źródło: Creative Assembly, Total War (Youtube)