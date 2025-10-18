Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 z pierwszymi recenzjami. Mało zachęcający start, legendarne dziedzictwo ciąży coraz mocniej

Gdy w 2004 roku Troika Games wypuściła swoja najgłośniejszą grę (która, jak na ironię, doprowadziła do ich upadku), pochwały fenomenalnego klimatu, genialnych dialogów, narracji i mechanik zlewały się z ostrą krytyką przede wszystkim technicznego stanu gry. W dłuższej perspektywie gra otrzymała poprawki od społeczności, zyskując w międzyczasie status kultowej. Wkrótce zadebiutuje zaś Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, choć po pierwszych recenzjach trudno o entuzjazm.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 jak na razie otrzymuje dość rozczarowujące opinie. Pochwały ogólnej fabularnej otoczki, czy pewnych mechanik walki przecinają się z krytyką optymalizacji, pewnej części dialogów, czy powierzchowności stworzonego świata.

O tym, że trudno będzie zadowolić graczy kontynuacją legendarnego (acz nadal pełnego wad) dziś RPG, wiadomo było od początku. Potem pojawiły się jeszcze zdające się na pewnym etapie nie mieć końca problemy. Studia porzucały projekt, wizja była zmieniana, a bałagan wokół konceptu rósł. Nawet w okresie względnej stabilizacji udało się mocno zdenerwować fanów i nie tylko (choć bardziej z powodu wydawców, chodzi oczywiście o ceny i klany z początku schowane za paywallem). Niemniej ostatecznie dożyliśmy premiery, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Na razie zaledwie garstka świata otrzymała wczesne kody recenzenckie. I cóż, patrząc na rzeczone oceny na Metacriticu, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nie zapowiada się na kompletną klęskę, ale rozczarowanie owszem.

Jeśli chodzi o pozytywne opinie, znalazły się teksty chwalące chociażby ogólną historię i klimat gry, czy niektóre mechaniki rozgrywki, pozwalające wejść w uniwersum World of Darkness. Nawet najbardziej przychylne osoby wskazują jednak, że więcej jest tutaj akcji aniżeli RPG (co pokrywa się z wieloma wczesnymi uwagami przed właściwą premierą). Nierzadko wręcz wskazywano, że poszczególne klany nie różnią się odpowiednio od siebie. Tak jak w przypadku "jedynki", mało ciepłych słów poszło w kierunku systemu walki, która ma być chaotyczna i niedopracowana. Do tego prostackie questy - z naciskiem na poboczne - czy sporo niewiele wnoszących do treści dialogów, co już stoi w opozycji do pierwszej odsłony, stanowiącej jeden ze wzorów w tym aspekcie. Sam stworzony świat wydaje się także pusty, oferując równie duży niedosyt, co np. gatunkowe braki. Koniec końców nie wydaje się, by The Chinese Room stworzyło gniot, a biorąc pod uwagę skomplikowane okoliczności składające się na powstawanie wydaje się, że mogłoby być jeszcze gorzej. Z drugiej strony, chyba naprawdę trzeba było rozważyć wyrzucenie "Bloodlines" z tytułu, co znacząco zrzuciłoby presję.

Źródło: Metacritic