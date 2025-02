Vampire The Masquerade: Bloodlines - fanowski RTX Remaster na efektownych ujęciach ze znanej lokacji

Uniwersum Świata Mroku ma w swoim dorobku już całkiem solidną partię projektów. Żaden jednak nie dorównuje jakości Vampire The Masquerade: Bloodlines z 2004 roku. Z wielu powodów (w dużej mierze przez podejście wydawców z Activision) nie odniosła sukcesu komercyjnego na premierę, wychodząc z rozlicznymi bugami, wskutek czego Troika upadła. Z czasem jednak gra stała się kultowa, a jakość dialogów czy fabuły została wsparta przez mody graczy.

Powstaje specjalny mod Vampire The Masquerade: Bloodlines RTX Remix, który znacząco poprawia efekty wizualne w grze.

Od jakiegoś czasu użytkownicy mają narzędzia pozwalające w sposób znaczący poprawić warstwę wizualną tych nieco starszych już gier. Tym samym pojawiło się już sporo klasyków (albo ich zapowiedzi) w wydaniu RTX Remix. I wygląda na to, że dołączy do nich Vampire The Masquerade: Bloodlines. Mający na karku już ponad dwie dekady klasyk nawet na premierę nie prezentował się wybitnie pod względem graficznym (nie licząc np. mimiki twarzy), więc tym bardziej warto zaczekać na grę w takim ujęciu.

Oczywiście przed moderem pozostało jeszcze sporo pracy, a efekt końcowy przyjdzie raczej nieprędko, wszak mamy do czynienia z projektem jednej osoby. Niemniej jednak zmiany już teraz wyglądają całkiem dobrze. Zwłaszcza, że na bazie tychże materiałów wygląda na to, iż nie jest to zaledwie podkręcona wersja Bloodlines i twórca zadba o zachowanie odpowiedniego klimatu z pierwowzoru. Najnowsze screenshoty porównawcze pochodzą ze słynnej restauracji w lokacji Santa Monica. Możecie też sprawdzić stronę modera, na której obok dzielenia się screenami tłumaczy, w jaki sposób podchodzi do poszczególnych etapów swojej pracy.

