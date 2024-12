The Elder Scrolls V: Skyrim - opublikowano nowy zapis rozgrywki z moda zmieniającego grę w Vampire: The Masquerade - Redemption

The Elder Scrolls V: Skyrim to jedna z najpopularniejszych gier wśród moderów. Podatność na modyfikacje sprawiła, że choć tytuł ma już swoje lata, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy. Niewielu wie, że od dłuższego czasu trwają prace także nad totalną konwersją, która zmieni produkcję Bethesdy w grę Vampire: The Masquerade - Redemption. Oryginalna gra Nihilistic Software zadebiutowała w czerwcu 2000 roku, ale nie zdobyła dużej popularności.

Vampire The Masquerade Redemption Reawakened to ciekawa modyfikacja mająca na celu przenieść na silnik Skyrima wydaną w 2000 roku grę. Twórcy podzielili się zapisem rozgrywki pokazującym wykorzystanie broni palnych.

Cechą charakterystyczną modyfikacji Vampire The Masquerade Redemption Reawakened jest obecność broni palnej. To niemała nowość, jeśli chodzi o leżący u podstaw Skyrima silnik, a przynajmniej o tę jego wersję. Nowsze wersje Creation Engine były bowiem wykorzystane też w grach Fallout 4, Fallout 76 i Starfield, które tego typu bronie domyślnie posiadają. Akcja oryginalnego Vampire: The Masquerade - Redemption toczyła się zarówno w średniowiecznej Europie, jak i w czasach współczesnych. Nie mogło zatem zabraknąć tego typu uzbrojenia. Z opublikowanego w serwisie YouTube zapisu rozgrywki wynika, że twórcy modyfikacji bardzo dobrze poradzili sobie z implementacją omawianego elementu rozgrywki. Strzelanie daje bowiem względną satysfakcję, choć czuć, że mamy tutaj do czynienia ze starym silnikiem. Brakuje na przykład reakcji przeciwników na trafienia, które nie skutkują ich śmiercią. W akcji możemy ujrzeć rewolwer, współczesny pistolet i strzelbę. Nie brakuje też możliwości korzystania z dwóch broni równocześnie.

Materiał wideo wręcz ocieka mrocznym klimatem. Choć da się tutaj zauważyć elementy charakterystyczne dla Skyrima, to można odnieść wrażenie, że jest to zupełnie inna gra. Twórcy zadbali nie tylko o wygląd świata, ale także o odpowiednio stylizowany interfejs oraz czcionkę. Oprócz lokacji zamkniętych, zaprezentowano także fragmenty rozgrywki z klimatycznych ulic deszczowego Londynu. Oczywiście całość to wciąż wczesna wersja, zatem należy spodziewać się, że niektóre obiekty (jak na przykład pociąg widoczny w metrze), zostaną podmienione na zasoby w wyższej jakości. Na uwagę zasługuje także mroczna oprawa muzyczna.

Warto odnotować, że oryginalne Vampire: The Masquerade - Redemption jest dla współczesnego gracza bardzo nieprzystępne. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o grafikę (do której miłośnicy gier retro szybko się przyzwyczają), ale także o mechanizmy rozgrywki. Sterowanie postaciami i kamerą jest niewygodne, przez co tytuł sprawia wrażenie bardzo topornego. Mod przenoszący całość na silnik Skyrima ma szansę to zmienić i dać młodszym graczom sposobność zapoznania się z ciekawą fabułą oryginału. Niestety nie wiadomo na razie, kiedy modyfikacja ujrzy światło dzienne. Warto odnotować, że na czele zespołu stoi Polak - Paweł "Galejro" Galewicz. Może to być w przyszłości godna uwagi propozycja dla fanów uniwersum, zwłaszcza jeśli Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 okaże się w praktyce rozczarowaniem.

Źródło: Galejro (YouTube)