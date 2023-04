The Elder Scrolls V: Skyrim - autor modyfikacji wprowadzającej do gry technikę NVIDIA DLSS 3 chwali się wzrostem wydajności

Dzięki pracy modderów możliwe jest dodanie obsługi Ray Tracingu i DLSS do gier, które pierwotnie tych technik nie wspierają. Choć zazwyczaj obejmuje to starsze tytuły, to dzięki temu można odnotować znaczącą poprawę jakości oświetlenia, przy jednocześnie zadowalającym poziomie wydajności. Jeden z twórców przygotował modyfikację do gry The Elder Scrolls V: Skyrim, która wprowadza obsługę DLSS 3. Można liczyć na znaczący wzrost wydajności.

Zastosowanie w The Elder Scrolls V: Skyrim modyfikacji wprowadzającej DLSS 3, pozwala osiągnąć w grze nawet ponad dwukrotnie więcej FPS-ów, przy założeniu, że procesor jest wąskim gardłem w całej konfiguracji.

Prace nad modem ciągle trwają, ale jego autor o pseudonimie PureDark już postanowił pochwalić się rezultatami implementacji techniki NVIDII. Żeby wyeksponować różnicę, moder obciążył dodatkowo procesor, co ma symulować sytuację, w której ktoś posiada jednostkę będącą wąskim gardłem dla pozostałych komponentów. Okazuje się, że można liczyć na ponad dwukrotny wzrost wydajności, w porównaniu z zastosowaniem samego DLSS 2. Gra była uruchomiona w rozdzielczości WQHD (2560x1440) z Super Resolution ustawionym w trybie Quality. W tym przypadku po obciążeniu procesora odnotowano wydajność na poziomie około 30 FPS-ów. Po włączeniu DLSS 3 wartość ta podskoczyła do około 70-75 klatek na sekundę.

Oczywiście układy graficzne, które obsługują DLSS 3, działają zazwyczaj w parze z dobrymi procesorami, więc technika NVIDII ma w przypadku tej gry na razie ograniczone zastosowanie. Skyrim to bowiem tytuł, który ma już ponad 11 lat. Można sobie jednak wyobrazić użycie DLSS 3 w przypadku zmodowanej wersji tytułu, działającej w rozdzielczości 4K lub przez osoby posiadające monitor z wysoką częstotliwością odświeżania. Dodatkowo, jeśli narzędzia NVIDIA RTX Remix zaoferują wsparcie dla tytułu Bethesdy, to DLSS 3 będzie bardzo przydatne. Potencjalne dodanie Ray Tracingu do Skyrima z pewnością zwiększy bowiem radykalnie jego wymagania sprzętowe w zakresie niezbędnych kart graficznych i procesorów. Warto odnotować, że podstawowa wersja gry ma zablokowaną liczbę FPS-ów na poziomie 60. W celu ich odblokowania trzeba skorzystać z odpowiednich modów, które zapobiegną także błędom fizyki, jakie pojawiają się przy wyższych wartościach na tej wersji Creation Engine.

