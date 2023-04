TOP 10 najlepszych sekwencji otwierających w grach PC. Przebudzenie w Skyrim, wizyta w Azylu Arkham i inne

Pierwsze wrażenie zawsze należy do kluczowych czynników wpływających na odbiór dowolnego medium. Nie inaczej mają się sprawy w przypadku gier wideo. Pierwsze kilka czy kilkanaście minut rozgrywki może zadecydować o tym, czy chcemy kontynuować daną rozgrywkę. Dlatego niezwykle ważne jest, by start danej historii zachęcił nas do zmagań w postaci czy to odkrywania świata, czy po prostu eksterminacji kolejnych przeciwników. Co oczywiste, każdy gatunek wymaga zazwyczaj nieco innego podejścia, dlatego postanowiliśmy zebrać optymalną dziesiątkę, która na różne sposoby pokazuje, jak nakręcić na rozgrywkę.

Autor: Szymon Góraj

Temat porządnego otwarcia w grach prędzej czy później musiał do nas wrócić. Ostatnio na przykład przebijaliśmy się przez pozostawiający wiele do życzenia prolog Hogwarts Legacy. O ile bowiem gra jako całość może dać wiele radości pomimo swoich licznych przywar, o tyle jej mało zachęcający początek sprawia, że gdyby to była pozycja w zwykłym uniwersum fantasy, niejedna osoba mogłaby sobie odpuścić. Obiecujące pierwsze minuty ze smokiem w przestworzach nie współgrają z późniejszym ślamazarnym prowadzeniem akcji w trakcie reszty prologu i w ogóle właściwą startową rozgrywką. Krótko mówiąc, jest ono źle wyważone na wielu poziomach.

Zamieściliśmy dziesięć gier dostępnych na komputery osobiste, które w naszym przekonaniu najlepiej podchodzą do wprowadzenia gracza w daną grę, zachęcając go przy tym do dalszych zmagań.

Początek gry powinien nie tylko być dobry sam w sobie, ale także harmonijnie współgrać z całą resztą danego tytułu. Czasem kluczem może być zwyczajna zbalansowana ekspozycja rozgrywki, która obiecuje graczom więcej, innym razem umiejętne wrzucenie nas w wir zdarzeń, zakończony motywującym zwrotem akcji typu śmierć jakiejś postaci lub na przykład nasza dotkliwa porażka i siłą rzeczy wywołanie konfliktu. Możliwości jest wiele, sztuka z kolei to odpowiednie dobranie wątku do okoliczności, by nie przeszarżować, ale i nikogo nie uśpić.

Stworzenie uniwersalnej listy najlepszych pozycji pod tym względem wydaje się być niemal niemożliwe. Jednym osobom podejdzie powolne budowanie napięcia niczym w Assassin's Creed II, inni będą woleć mocne wejście w stylu Wolfenstein: New Order, jeszcze inni zasmakują w prologu do Dark Souls. Kluczem dla naszego zestawienia było wytypowanie z ogromu mniej bądź bardziej kultowych tytułów, które znakomicie wykorzystują cechy swojego gatunku, pozwalając graczowi odpowiednio oswoić się z rozgrywką poprzez wiarygodne przedstawienie nam specyfiki danej produkcji. Wybór nie był łatwy, wymagał bowiem odrzucenia bardzo wielu znakomitych propozycji, jakie niejeden graczy umieściłby w swoim zestawieniu - i być może też miałby rację.