Jaki telefon z dobrym aparatem? Zobacz polecane smartfony zapewniające znakomite zdjęcia. Ranking TOP 10

Smartfon to bez wątpienia jeden z najlepszych wynalazków naszych czasów. Kiedyś potrzebowaliśmy osobnych urządzeń do prowadzenia rozmów, grania w gry czy kręcenia filmów, natomiast dziś wszystkie te operacje jesteśmy w stanie wykonać za pomocą jednego malutkiego komputera z dotykowym wyświetlaczem, który w dodatku zmieści się w każdej kieszeni czy torebce. Choć z biegiem lat rozwój smartfonów nieco wyhamował i obserwujemy już coraz mniej różnic pomiędzy modelami, to jednak pod jednym aspektem ciągle dokonuje się znaczący postęp. Mowa tutaj o aparatach fotograficznych, które są coraz lepsze dzięki coraz bardziej zaawansowanym sensorom i udziałowi sztucznej inteligencji. Bez problemu znajdziemy więc dziś w sklepach modele, które z powodzeniem zastąpią klasyczny aparat cyfrowy i pozwolą szybkie uzyskanie wymaganych ujęć. Ale które z nich są warte uwagi? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tym zestawieniu!

Autor: Piotr Piwowarczyk

Jak rozpoznać dziś smartfona cechującego się dobrym aparatem? Wbrew pozorom wcale nie jest to proste zadanie, bowiem sama specyfikacja często mówi nam niewiele. Producenci przechwalają się wieloma zaawansowanymi funkcjami, megapikselami czy kilkoma dodatkowymi obiektywami na pokładzie, jednak bywa i tak, że pomimo tego w praniu jakość zdjęć nie powala - i sam jako redaktor PurePC taki scenariusz przerabiałem już nie raz. Tak się jednak składa, że w ostatnich latach mieliśmy w swoich rękach mnóstwo mobilnych urządzeń i dziś jesteśmy bogatsi o wiedzę, w jakie konkretnie modele warto celować. Stąd właśnie pomysł na zestawienie dziesięciu modeli z różnych półek cenowych, które powinny okazać się najlepsze, gdy priorytetem jest szczególnie fotografia.

Prezentujemy TOP 10 smartfonów z różnych półek cenowych, które zapewnią wysoką jakość zdjęć i nagrań wideo. Wybór został przeprowadzany na podstawie naszych autorskich testów, dlatego możecie być pewni, że selekcja smartfonów bynajmniej nie była przypadkowa!

Wydaje się więc, że istnieje jedna kluczowa zasada przy wyborze smartfona zapewniającego ładne zdjęcia, a brzmi ona następująco: specyfikacja wcale nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Oczywiście 108- czy 200-megapikselowy aparat z optyczną stabilizacją często dobrze wygląda na papierze, ale należy pamiętać, że równie istotne okazuje się oprogramowanie, a o jego jakości można przekonać się wyłącznie empirycznie. Dlatego właśnie najbezpieczniej będzie spoglądać w stronę smartfonów od najpopularniejszych producentów, jak np. Samsung, Apple czy Google. Firmy te słyną z dopracowanych i długo wspieranych systemów operacyjnych, a także całkiem rozbudowanych aplikacji do robienia zdjęć z poprawnie działającymi algorytmami (np. do zdjęć nocnych czy portretowych). Nie oznacza to jednak, że należy zapominać o tzw. "chińczykach" - wręcz przeciwnie! Tacy producenci jak HONOR czy Xiaomi zanotowali w ostatnich latach ogromny postęp w tej dziedzinie i wiele modeli tych firm figuruje dziś w popularnym rankingu DXOMARK na bardzo wysokich pozycjach.

Wybór dziesięciu smartfonów z dobrym aparatem nie był do końca prosty, bowiem mowa tu przecież o modelach zapewniających nie tylko ładne zdjęcia, ale również porządne wideo. Dlatego właśnie przeglądając aktualnie dostępne telefony na rynku szybko okazuje się, że należy zrezygnować z najtańszych urządzeń na rynku, które oferują bardzo podstawowe możliwości, niedoskonałe dodatkowe aparaty i często pozbawione są optycznej stabilizacji obrazu. Na każdej kolejnej stronie znajdziecie dokładny opis każdego modelu z wyszczególnioną specyfikacją aparatów, linkami do Ceneo i naszych publikacji, a także przykładowymi zdjęciami i nagraniami wideo z recenzji. Możecie być zatem pewni, że selekcja smartfonów bynajmniej nie była przypadkowa. Zapraszamy do lektury!