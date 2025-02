Jaki telefon z dobrą baterią? Zobacz polecane smartfony z najlepszym czasem pracy. Ranking TOP 10

Czym kierujemy się przy wyborze swojego kolejnego smartfona? Liczba kryteriów może być oczywiście długa, ale wydaje się, że zupełnie najważniejszym warunkiem jest rozsądny czas pracy z dala od ładowarki. W końcu chyba każdy chciałby uniknąć sytuacji, w której trzeba nerwowo spoglądać na stan akumulatora i liczyć na to, że urządzenie nadal będzie działać np. do powrotu do domu. Ale jak rozpoznać telefon, który nie rozczaruje nas pod tym względem? W dzisiejszych czasach suche liczby dotyczące pojemności baterii mogą mówić niewiele, by w zasadzie każdy model ma ogniwo o podobnej pojemności. Na szczęście my już przekonaliśmy się, jakie konkretnie modele mogą oduczyć korzystania z powerbanków, a swoimi doświadczeniami dzielimy się w niniejszym artykule.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Jeśli spojrzycie na specyfikacje dzisiejszych smartfonów, na pewno zwrócicie uwagę, że większość z nich ma dziś akumulator o pojemności ponad 4000 mAh. Mało tego, całkiem sporo modeli o dosyć dużych gabarytach otrzymuje dziś ogniwa 5000 mAh. Takie wartości były rzadkością jeszcze kilka ładnych lat temu, ale czy to oznacza, że każde nowoczesne urządzenie zaoferuje dziś satysfakcjonujący czas pracy na jednym ładowaniu? Cóż, niestety nadal trafiają się modele, które okazują się pod tym względem rozczarowujące. Głównie mowa tutaj o tych najbardziej kompaktowych smartfonach, które z oczywistych względów nie są w stanie pomieścić zbyt pojemnego ogniwa, ale i nie tylko. Zdarzało się, że zawodziły nawet teoretycznie bardzo obiecujące pod tym względem modele. Na co więc należy zwracać uwagę?

W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele ciekawych smartfonów z różnych półek cenowych. My przekonaliśmy się już, które modele zapewniają naprawdę długi czas pracy z dala od gniazdka. Zobacz naszą listę 10 najlepszych pod tym względem urządzeń!

Warto wiedzieć, że wpływ na czas pracy urządzeń może mieć bardzo wiele czynników. Pojemny akumulator z oczywistych względów może być obiecującym prognostykiem, ale nie wolno nam zapominać, że koniec końców liczy się optymalizacja oprogramowania oraz energooszczędność komponentów smartfona. Kluczowe znaczenie zazwyczaj ma sam układ SoC. Są takie jednostki, które choć gwarantują wysoką wydajność, ostatecznie okazują się dosyć energożerne (np. z powodu niedopracowanego procesu technologicznego). Dlatego właśnie powszechnie źle kojarzą się jednostki Exynos od Samsunga czy Tensor od Google, ale nie brakuje przecież równie kontrowersyjnych Snapdragonów od Qualcomma czy modeli MediaTeka. Mówiąc krótko, w ofercie każdego producenta znaleźć możemy mniej lub bardziej udane procesory, dlatego nie ma co tutaj generalizować - najlepiej zawsze będzie samemu weryfikować opinie o każdej jednostce.

Wpływ może mieć również typ pamięci wewnętrznej, a także wyświetlacz. Nie chodzi tutaj tylko o jego przekątną - w końcu logiczne jest, że im panel jest większy, tym wymaga więcej energii elektrycznej. Znaczenie ma też rodzaj zastosowanego ekranu. Dla przykładu panel AMOLED LTPO z pewnością będzie nieco bardziej energooszczędny od typowego panelu AMOLED. Dlaczego? Ten pierwszy automatycznie dopasowuje częstotliwość odświeżania ekranu (może spaść nawet do 1 Hz, np. podczas czytania tekstów), natomiast klasyczny AMOLED zapewni wysoką, stałą częstotliwość odświeżania (np. 60 czy 120 Hz). Nie ma jednak wielkiego sensu sprawdzać po kolei każdy element smartfona i wyliczać jego teoretyczny czas pracy - najlepiej będzie bazować na gotowych testach. W ostatnich miesiącach opublikowaliśmy na naszych łamach recenzje wielu smartfonów z różnych półek cenowych i przekonaliśmy się już, jakim modelom należy ufać w tej sprawie (no, prawie - tylko dwa modele nie dojechały do nas na testy, ale i tak jesteśmy co do nich całkowicie pewni). Na kolejnych stronach przeczytacie wszystko na ich temat, zaczynając od najtańszego, kończąc aż na bezkompromisowym flagowcu sprzed paru miesięcy. W tabelkach znajdziecie również od razu linki do naszych szczegółowych testów, a także odnośniki do wyszukiwarki Ceneo.pl, bo od razu znaleźć możliwie najlepsze oferty danego telefonu. Zapraszamy zatem do lektury!