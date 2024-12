TOP 10 najlepszych smartfonów w historii. Zobacz listę modeli, które przetrwały próbę czasu i obrosły zasłużoną legendą

Od kilku lat obserwujemy wyraźną stagnację na rynku smartfonów. Każda kolejna premiera nowych urządzeń nie wzbudza już takiej ekscytacji jak kiedyś, co potwierdzają nie tylko komentarze recenzentów i użytkowników, ale również wyniki sprzedaży. Trudno się jednak temu dziwić, bowiem nietrudno dostrzec, że od kilku lat mobilne telefony stały się w zasadzie kompletne. Oczywiście zawsze będzie pole do ulepszania aparatów fotograficznych, zwiększania wydajności chipów czy dodawania nowych funkcji zgodnych z bieżącymi trendami, ale - umówmy się - są to tylko detale. Przyjrzyjmy się zatem urządzeniom, które zdefiniowały cały rynek smartfonów i wyznaczyły standardy w tej branży na kilka lat do przodu.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Odpowiedzmy sobie może najpierw na pytanie, jakie właściwie są te najlepsze smartfony w historii? Gdybyśmy potraktowali to pytanie dosłownie, w odpowiedzi mogłyby się znaleźć właściwie wszystkie tegoroczne modele. Dlaczego? W większości przypadków okażą się najwydajniejsze i bardziej zaawansowane od poprzedników, a przy okazji pozbawione większości ich wad. Nie o to jednak w tym zestawieniu chodzi. W tym konkretnym przypadku najlepsze to znaczy takie, które doczekały się świetnych ocen, wielu pochwał od recenzentów, okazały się zaskakująco nowoczesne w momencie premiery, a przede wszystkim przetrwały próbę czasu i z powodzeniem mogą lub mogły służyć nawet po kilku latach od zakupu.

Niektóre smartfony mimo kilku lat karku do dziś imponują specyfikacją i możliwościami. Na kolejnych stronach tego artykułu zaprezentujemy Wam najciekawsze z nich. Swoją drogą, wypada pogratulować ich nabywcom świetnego zakupu!

Aby lista była bardziej interesująca i zarazem sprawiedliwa, poza oczywistymi flagowcami wyróżniliśmy także niektóre średniobudżetowe urządzenia, które pokazały konkurencji, jak powinny prezentować się smartfony w rozsądnej cenie. Co ciekawe, wybrane smartfony mimo kilku lat na karku do dziś imponują specyfikacją. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak jedynie pogratulować ich nabywcom świetnego zakupu! Dodam jeszcze, że postanowiliśmy pominąć niektóre wiekowe już modele, a to głównie z uwagi na fakt, że trudno je bezpośrednio porównać z dzisiejszymi urządzeniami. Choć wpływ pierwszego iPhone'a czy Samsunga Galaxy S II na późniejsze smartfony z pewnością był ogromny, to jednak w dużej mierze skupiliśmy się na telefonach, które po dziś dzień nie mają się czego wstydzić i nadal pozostają w rękach niektórych posiadaczy. Mimo wszystko bez obaw - na kolejnych stronach niniejszego artykułu i tak znajdziecie pozycje liczące sobie nawet więcej niż 10 lat.

Jak sugeruje nazwa publikacji, zestawienie TOP 10 obejmuje dosyć ograniczoną liczbę smartfonów i na pewno każdy znajdzie jakiś przykład do opisania, dla którego my nie znaleźliśmy miejsca. Dlatego właśnie gorąco zachęcamy Was do wypowiedzi w sekcji komentarzy. Dajcie znać, czego według Was zabrakło na liście. Być może nawet nie zgodzicie się z niektórymi proponowanymi przez nas wyborami? A może mieliście jakieś nietypowe doświadczenia ze wspomnianymi przez nas urządzeniami? Dajcie znać poniżej!