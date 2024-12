TOP 10 najbardziej rozczarowujących gier 2024 roku. Na liście m.in. Suicide Squad, Dragon Age The Veilguard, Concord i inne

Dzisiaj kończymy kolejny, tym razem 2024 rok. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na rynku nie brakowało sporej liczby nowych gier, zarówno tych większych jak i mniejszych. Mogliśmy zobaczyć nowe produkcje od takich studiów jak Rocksteady, BioWare czy Ubisoft. Niestety, nie wszystkie gry w 2024 roku okazały się takim sukcesem, na jaki gracze liczyli. Wręcz przeciwnie - w tym roku można było znaleźć sporo tytułów, które okazały się po prostu kiepskie. Powodów było przynajmniej kilka - nieciekawy, wtórny gameplay; fatalna warstwa techniczna lub nadmierne wciskanie poprawności politycznej do wirtualnych światów, które wcale tego nie potrzebowały. W ten ostatni dzień roku, zapraszamy na zestawienie TOP 10 największych, moim zdaniem, rozczarowań growych w 2024 roku.

Autor: Damian Marusiak

W tym roku, na niechlubnej liście TOP 10 najbardziej nieudanych gier 2024, tryumfuje zdecydowanie Ubisoft. W artykule znajdą się aż trzy produkcje tego studia, które debiutowały w różnym czasie, ale wszystkie charakteryzowały się wtórnością, co bardzo szybko zostało zweryfikowane przez graczy. Tak naprawdę jedynym faktycznym udanym tytułem Ubisoftu w 2024 roku był Prince of Persia: The Lost Crown - o najmniejszym rozmachu i prawdopodobnie z najmniejszym budżetem. Nieudane premiery Ubisoftu bardzo mocno nadwyrężyło kondycję francuskiego wydawcy, nad którym ostatecznie zawisło nawet widmo bankructwa. W 2025 roku do sprzedaży wejdzie od nich przede wszystkim Assassin's Creed Shadows. Niektórzy uważają, że ta premiera to swoiste być albo nie być dla Ubisoftu. Czy tak faktycznie będzie, przekonamy się w nadchodzących miesiącach.

W 2024 roku nie brakowało srogich rozczarowań na rynku gier. W naszej liście TOP 10 znalazło się miejsce dla takich "dzieł" jak Suicide Squad: Kill the Justice League, Concord czy Dragon Age: The Veilguard.

Swoje trzy grosze do zestawienia TOP 10 dołożyła w tym roku także firma Sony, której przypadło drugie miejsce, z dwoma grami w artykule. Z jednej strony mamy Concord, o którym jeszcze przez lata będzie się mówić, choć nie do końca w takim kontekście, w jakim Sony by sobie życzyło. Gra pochłonęła olbrzymi budżet (mówi się o ponad 200 milionach dolarów w najlepszym scenariuszu), a finalnie została wycofana ze sprzedaży już po kilku tygodniach. Trzeba przyznać, takie historie w branży gier są ekstremalnie rzadkie. Z drugiej strony mamy Until Dawn Remake, czyli chyba najbardziej niepotrzebny nikomu remake.

Po takich studiach jak Rocksteady (trylogia Batman Arkham) czy BioWare (Baldur's Gate 1&2, Mass Effect, Dragon Age Origins) z pewnością nie oczekiwaliśmy rozczarowującego poziomu. Tymczasem rok zaczęliśmy od kiepskiego pod wieloma względami Legionu Samobójców, a bliżej końca roku dostaliśmy od BioWare coś, co ma w nazwie Dragon Age, ale jednocześnie straciło wszystko to, za co pokochaliśmy tę markę. Z listy rozczarowań udało się czmychnąć grze Senua's Saga: Hellblade II, ale tylko dlatego że w ciągu roku do sprzedaży trafiły jeszcze większe rozczarowania. Jeśli mamy na sali jakiś fanów lub fanki aktorki Anyi Chalotry, muszę ich zmartwić - gra promowana twarzą aktorki również znalazła się w tym zaszczytnym gronie rozczarowań.