Jaki telefon dla gracza? Zobacz polecane smartfony do gier z różnych półek cenowych. Ranking TOP 10

Call of Duty Mobile. Diablo Immortal. Fortnite. Genshin Impact. League of Legends: Wild Rift. Baldur’s Gate. GRID Autosport. XCOM: Enemy Within. Titan Quest. Wymieniać można oczywiście jeszcze bardzo długo, ale fakty są takie, że lista wciągających gier na smartfony jest dosyć spora i wcale nie trzeba się mocno starać, by ją ułożyć z pamięci. Nic dziwnego zatem, że niektóre mobilne urządzenia coraz częściej służą dziś właśnie do elektronicznej rozrywki niż komunikacji z innymi. Mało tego, niektórzy producenci mają już w swoich ofertach specjalne modele telefonów dedykowane graczom. Które jednak najlepiej nadadzą się do spędzania długich godzin przy ulubionych tytułach?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Smartfonów jest dziś w sklepach co niemiara i przeciętny konsument może mieć spory problem z wyborem właściwego modelu do gier. Na co należy zatem zwracać uwagę? Cóż, chyba nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że najbezpieczniej będzie trzymać się mocnego układu SoC. Generalnie można przyjąć, że jeśli smartfon ma na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon z serii 8 albo MediaTek Dimensity z serii 8000 / 9000, powinien bez problemu "uciągnąć" w zasadzie każdy mobilny tytuł - i to nawet w najwyższych ustawieniach graficznych. Procesory o których mowa to w zasadzie najwydajniejsze jednostki na rynku, a wskazują na to np. bardzo wysokie wyniki z benchmarków. Jeśli jesteśmy jeszcze w temacie chipów, nie da się nie wspomnieć tutaj o układach od Apple. Tyle tylko, że występują one wyłącznie w iPhone'ach, które w oczach graczy wcale nie muszą uchodzić za najopłacalniejsze urządzenia na rynku.

W niniejszym zestawieniu TOP 10 omówiliśmy telefony dla graczy z różnych półek cenowych. Znajdziesz tu bezkompromisowe modele z wysokiej półki, a także opłacalne, choć nadal mocne smartfony z niższych segmentów.

Przy wyborze gamingowego smartfona nie można jednak uwzględniać wyłącznie mocy obliczeniowej procesora. Znaczenie ma również pojemność baterii czy ogólna kultura pracy. W końcu graczom na pewno nie przyda się urządzenie, które szybko stanie się gorące pod obciążeniem i rozładuje już po kilku starciach w mobilnym Call of Duty czy League of Legends. Ogólnie rzecz ujmując, najlepiej będzie zapoznać się z kilkoma recenzjami i samemu przekonać się, jak smartfon wypada w praktyce. Dobrym źródłem mogą okazać się nasze publikacje, ponieważ testujemy telefony nie tylko pod kątem wydajności, ale także ogólnej kultury pracy i czasu działania na baterii w grze Genshin Impact. Ponadto zawsze omawiamy oprogramowanie dedykowane graczom, jeśli takowe znajduje się akurat na pokładzie urządzenia.

W niniejszym zestawieniu TOP 10 omówiliśmy smartfony z różnych półek cenowych, aczkolwiek nie trzymamy się jasno ustalonych budżetów, bowiem często okazuje się, że po prostu nie warto dopłacać do droższego modelu. W końcu po co płacić za dany model np. 2500 zł, skoro w grach niemal równie dobrze wypadnie telefon za połowę tej ceny? Na kolejnych stronach prezentujemy telefony od najtańszego do najdroższego, tak, by każdy mógł dobrać coś do swoich potrzeb i na miarę swojego budżetu. Jak się przekonacie, w sklepach nie brakuje modeli do grania nawet już za parę stówek, jak również mocarnych urządzeń za kilka tysięcy złotych, do których dokupić można nawet dodatkowe akcesoria. Zapraszamy do lektury!