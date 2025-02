Dragon Age: The Veilguard i Silent Hill 2 Remake ze sprzedażowymi wynikami w Europie. Rewelacji nie ma

Ochłońmy trochę po premierze gry GSC Game World i rzućmy okiem na tytuły, które już od pewnego czasu znajdują się na rynku. Pod koniec ubiegłego miesiąca pojawiła się chociażby gra od BioWare, robiąc nie lada zamieszanie, a dyskusje o powrocie serii nie milkną do teraz. Znacznie lepiej przyjęto remake drugiego Silent Hilla od Bloober Team. A ostatnio pojawiły się informacje o ich sprzedażowych wynikach i przy okazji tym, jak sobie radzą na tle konkurencji.

Zgodnie z ujawnionymi danymi, Dragon Age: The Veilguard i Silent Hill 2 nie osiągają odpowiednich wyników finansowych pod względem premierowej sprzedaży, zwłaszcza gdy umieścimy ich na tle ich bezpośredniej konkurencji.

Dragon Age: The Veilguard to delikatny temat w zasadzie od samego początku. Po długim czasie oczekiwania i zmianach koncepcji doszło do niejednoznacznej premiery. Trochę inna sytuacja miała miejsce z Silent Hill 2 Remake. Na tę grę również patrzono różnie, dopóki nie pojawiła się na rynku, okazując się całkiem udanym tytułem. Teraz dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat sprzedaży. Chris Dring z GameIndustry.biz podał trochę danych obejmujących Europę i na pewno trudno mówić tutaj o wielkich sukcesach obu pozycji.

Porównując sytuację z konkurencyjnymi przedstawicielami gatunku, sprzedaż Dragon Age: The Veilguard jest o 18% niższa niż Dragon's Dogma II i 21% od Final Fantasy VII: Rebirth (a pamiętajmy, że ten ostatni to exclusive na PS5). Pod tym kątem także Silent Hillowi wiele brakuje do ideału. Porównując z zeszłorocznymi topowymi survival horrorami, także zresztą remake'ami, wychodzi na to, że Dead Space miał w podobnym okresie po premierze 31% wyższą sprzedaż, a Resident Evil 4 aż o 57%. Lepiej w październiku poradziło sobie choćby takie Super Mario Party Jambore, z kolei Dragon Ball: Sparkling Zero może cieszyć twórców najlepszym startem w historii marki. Ostatecznie jednak ubiegły miesiąc był dość mocny, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży. Przyczyniło się do tego Call of Duty: Black Ops 6. Jakkolwiek bezprecedensowa dla serii premiera w Game Passie zgodnie z przewidywaniami osłabiła pewne wyniki na konsolach Xbox, na PS5 poradziła sobie 26% lepiej niż Modern Warfare III i 2% lepiej niż Modern Warfare II.

Źródło: VGC