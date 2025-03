Test wydajności kart graficznych Silent Hill 2 Remake. Unreal Engine 5 trochę postraszył wymaganiami sprzętowymi

Remake Silent Hill 2 okazał się sukcesem polskiego studia Bloober Team, któremu słusznie zaufali włodarze Konami, zlecając odświeżenie klasyka z czasów konsoli SONY PlayStation 2. Nasi rodacy przystąpili do działania z wykorzystaniem Unreal Engine 5, silnika zyskującego coraz większą popularność i powoli kreującego poziom wymagań sprzętowych w grach komputerowych. Na szczęście Silent Hill 2 uruchomicie w pełnej okazałości również na słabszych kartach graficznych, przynajmniej dopóki nie włączycie śledzenia promieni, bowiem wówczas (zależnie od rozdzielczości) konieczny okazuje się upscaling. Jeśli chcieliście popularyzacji Unreal Engine 5, to musicie przełknąć takie wymagania w kolejnej produkcji...

Autor: Sebastian Oktaba

Remake Silent Hill 2 koncepcyjnie przypomina udane zmartwychwstanie Resident Evil 2, ponieważ dokonano tutaj całkowitego technicznego odświeżenia, uwzględniającego m.in. zmianę pracy kamery. Wersja odświeżona zamiast zmiennego kadrowania, wynikającego z ograniczeń sprzętowych konsoli, wprowadziła przystępniejszy widok trzecioosobowy. Zarys fabularny pozostał jednak niezmieniony, natomiast tytułowe miasteczko wzbogacono o liczne szczegóły, jednocześnie zachowując charakter pierwowzoru. Oczywiście, wszystko spowija wszędobylska mgła, niemniej oprócz ograniczania widoczności pełni również funkcję estetyczną. Chociaż oryginalne Silent Hill 2 trafiło na komputery osobiste, konwersja zaliczyła 2,5-letni poślizg, debiutując dopiero na początku 2003 roku. Wyglądała wówczas mało efektownie i niewielu zainteresowała, natomiast konsole otrzymały niebawem trzecią odsłonę. Pececiarze zamiast patrzeć na starocie byli prawdopodobnie zajęci Legacy of Kain: Defiance, Prince of Persia: Piaski Czasu, Call of Duty, Max Payne 2 albo Star Wars: Knights of the Old Republic.

Silent Hill 2 wraca po ponad 20 latach, zawdzięczając swój nowy wygląd Unreal Engine 5, oferującemu także obsługę ray tracingu. Jednak czy wymagania sprzętowe nie będą bardziej przerażające od samej gry?

Bloober Team niespecjalnie rozwinęło sekcję wymagań sprzętowych, podając wprawdzie dwie konfiguracje, niemniej żadna z wymienionych nie uwzględnia najwyższych ustawień graficznych. Według dewelopera, rozsądnym minimum do utrzymania 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1920x1080 będzie NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700. Wystarczy także kilkuletni procesor pokroju AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-6700K. Mówimy jednak o absolutnie najniższych detalach, natomiast żeby podwoić klatkaż i podnieść ustawienia do poziomu Medium, trzeba dysponować NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800 XT. Na szczęście w obydwu przypadkach Silent Sill 2 zadowoli się skromnymi 16 GB pamięci operacyjnej. Twórcy słowem nie wspominają o maszynach zdolnych obsłużyć śledzenie promieni, gdzie wymagania sprzętowe bardzo mocno wzrastają. Trochę zaskakujące podejście, ponieważ Senua's Saga: Hellblade II oraz Black Myth: Wukong zostały kompleksowo rozpisane.

Minimalne Zalecane Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 Ustawienia Low Medium Płynność 30 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 5 3600 Ryzen 5 5600X Procesor Intel Core i7-6700K Core i7-8700K Karta graficzna AMD Radeon RX 5700 Radeon RX 6800 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce 1070 Ti GeForce RTX 2080 Karta graficzna Intel ARC 750 - Pamięć RAM 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 50 GB 50 GB

Jak zostało kilkukrotnie wspomniane, Silent Hill 2 wykorzystuje Unreal Engine 5, charakteryzując się przyzwoitą oprawą wizualną, którą zapewnia nawet podstawowa wersja silnika z obligatoryjnie włączonym Lumen Zabrakło jednak efekciarstwa, bowiem świat skąpano w odcieniach brudnej zieleni, szarości, brązu i czerni. Skutkiem tego produkcja wywiera mniejsze wrażenie od chociażby Alan Wake II, stylistycznie okazując się zdecydowanie bliższą odświeżonemu Resident Evil 4. Wysoką jakość wizualną zapewniają m.in. fotogrametria, wolumetryczna mgła, porządne tekstury i oczywiście śledzenie promieni, które odpowiada za odbicia i oświetlenie rozproszone (wspomagane przez wbudowany system Lumen). Programiści dorzucili także szeroki wachlarz upscalerów - NVIDIA DLSS / AMD FSR / Intel XeSS / TSR - których obecność będzie niezbędna w najbardziej wymagających ustawieniach. Warto również wspomnieć, że premierowa wersja Silent Hill 2 została skrytykowana za optymalizację, niemniej w ostatnich tygodniach pojawiło się kilka aktualizacji nieco poprawiających stan techniczny.