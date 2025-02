Test wydajności Alan Wake II - Wysokie wymagania, ale grafika rewelacyjna. Prawdziwy next-gen potrzebuje mocnego sprzętu

Często w komentarzach można przeczytać, że jesteście rozczarowani poziomem oprawy wizualnej gier komputerowych, oczekujecie rewolucji i prawdziwie next-genowych efektów. Alan Wake II nareszcie powinien zaspokoić Wasze apetyty, wykorzystując potencjał nowoczesnych układów graficznych... Jednak gdy niedawno opublikowano oficjalne wymagania sprzętowe Alan Wake II, wielu pececiarzy doznało lekkiego szoku spoglądając na minimalną zalecaną konfigurację. Dodatkowym zaskoczeniem okazała się rekomendacja, aby włączyć upscaling niezależnie od posiadanego układu graficznego. Cóż... rewolucje rzadko bywają bezkrwawe. Pytanie czy warstwa techniczna faktycznie będzie rewolucyjna?

Autor: Sebastian Oktaba

Alan Wake II jest produkcją niebanalną o licznych walorach artystycznych, ponieważ to ambitny thriller wymagający kojarzenia faktów, myślenia poza schematami oraz chłonięcia oniryczno-delirycznej narracji. Rozgrywka pod wieloma względami przypomina zapomniane przygodówki, polegające na szukaniu wskazówek, łączeniu kropek, rozwiązywaniu zagadek itp. Oczywiście, można odpuścić detektywistyczne elementy (analizę dowodów, profilowanie podejrzanych), skupiając wyłącznie na aspektach eksploatacyjnych i zręcznościowych, ale produkcja utraci wówczas kryminalną głębię. Alan Wake II oferuje też multum świetnie zrealizowanych przerywników filmowych, sporo klasycznego straszenia oraz strzelania do wynaturzonych przeciwników. Potężny wabik stanowi również niepokojący klimat rodem z powieści Stephena Kinga, pierwszego sezonu True Detective czy niektórych odcinków The X Files. Nadmienię jeszcze, że obecnie Alan Wake II jest dodawany do wybranych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz laptopów posiadających układy graficzne z rodziny Ada Lovelace.

Alan Wake II oferuje piękną grafikę i bogatą paletę efektów śledzenia promieni, ale wymagania również ma ogromne. Tutaj Frame Generation, upscaling i dodatkowe techniki poprawy obrazu (Ray Reconstruction) są niemal konieczne. Inaczej z wydajnością będzie naprawdę krucho...

Wymagania sprzętowe Alan Wake II podzielono na sekcje rasteryzacji i śledzenia promieni, gdzie najsłabszą sugerowaną kartą graficzną okazuje się NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600. Dodatkowo wskazane jest używanie upscalingu, żeby uzyskać stabilne 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1920x1080 i najniższych ustawieniach. Alan Wake II będzie chyba rekordzistą w kwestii wysokości progu wejścia. Dalej sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej, ponieważ oprócz mocniejszej karty graficznej, polecane jest stosowanie coraz agresywniejszego upscalingu. Finalnie do rozdzielczości 3840x2160 przy ustawieniach High, deweloper sugeruje NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT wspomagane przez DLSS / FSR Performance. Najsłabsza odmiana śledzenia promieni wymaga NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT, natomiast w wyższych trybach nie podano nawet ekwiwalentu AMD. Jeśli nie zamierzacie wymieniać sprzętu, to alternatywnie możecie skorzystać z usługi GeForce NOW, bowiem Alan Wake II będzie od momentu premiery dostępny w chmurze NVIDII.

Minimum Rekomendowane Najwyższe Rozdzielczość 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low Medium High Płynność 30 Klatek 30 Klatek 60 Klatek Upscaling Quality Balanced Performance Procesor AMD Ryzen 3 3300X Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3700X Procesor Intel Core i5-7600K Core i9-9900K Core i9-9900K Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4070 Karta AMD Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 7800 XT Zalecany VRAM 6 GB 8 GB 12 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB

RT Low RT Medium RT High Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Ustawienia Low Medium High Płynność 30 Klatek 60 Klatek 60 Klatek Upscaling Quality Quality Balanced Procesor AMD Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3700X Procesor Intel Core i9-9900K Core i9-9900K Core i9-9900K Karta NVIDIA GeForce RTX 3070 GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 Karta AMD Radeon RX 6800 XT - - Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB Zalecany VRAM 8 GB 12 GB 16 GB

Skąd wynikają wysokie wymagania sprzętowe Alan Wake II? Autorski silnik Northlight zapewnia imponującą oprawę graficzną nawet w standardowej rasteryzacji, gdzie zaimplementowano m.in. zaawansowany model oświetlenia wolumetrycznego, odbicia w przestrzeni ekranu (SSR), duże zagęszczenie realistycznie odwzorowanej roślinności itp. Całości dopełnia kompleksowa implementacja śledzenia promieni, uwzględniająca globalną iluminację, oświetlenie i odbicia, którym towarzyszy oświetlenie pośrednie realizowane metodą path tracingu. Obecna jest również technika NVIDIA DLSS 3.5 obejmująca Frame Generation oraz funkcję rekonstrukcji promieni, poprawiającą jakość i stabilność efektów bazujących na śledzeniu promieni. Alan Wake II została po brzegi napakowany najnowszymi rozwiązaniami, miejscami wyglądając naprawdę zjawiskowo, ale kosztem wysokich wymagań sprzętowych. Jeśli musicie zmodernizować komputer, to przynajmniej możecie zaoszczędzić na zakupie samego Alan Wake II, bowiem produkcja będzie dodawana do niektórych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.