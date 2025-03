Test wydajności Senua's Saga: Hellblade II - Unreal Engine 5 zapewnia piękną grafikę! Jakiej karty graficznej potrzeba?

Senua's Saga: Hellblade II wyrosło na najbardziej oczekiwaną premierę pierwszej połowy 2024 roku, aczkolwiek największe poruszenie wzbudziła nie formuła rozgrywki, ale imponująca next-genowa oprawa wizualna. Twórcy wykorzystali Unreal Engine 5, nareszcie w namacalny sposób pokazując potencjał drzemiący w silniku Epic Games. Można chyba napisać, że otrzymujemy najbardziej realistyczną grafikę w historii cyfrowej rozrywki. Senua's Saga: Hellblade II wyznacza również nowe granice w wymaganiach sprzętowych, które z oczywistych względów należą do wysokich, chociaż pocieszająca może okazać się wiadomość, że wygląda kapitalnie nawet na najniższych ustawieniach. Zobaczymy czego potrzeba do płynnego grania...

Autor: Sebastian OKtaba

Senua's Saga: Hellblade II kontynuuje wątek tytułowej bohaterki, którą zwiedzamy nieprzyjazną Islandię w również nieprzyjaznym X wieku, walcząc z wikingami, mitologicznymi potworami oraz wykwitami własnego schorowanego umysłu. Produkcja serwuje trochę krwawych pojedynków, zagadek logicznych i szwendania po labiryntach, przedstawiając akcję z perspektywy trzecioosobowej. Jeżeli lubicie silne, niezależne, lekko zwariowane kobiety, to Senua's Saga: Hellblade II powinniście wpisać na listę pozycji obowiązkowych :) Immersyjny styl rozgrywki podkreśla całkowity brak interfejsu, dziennika, znaczników, ekwipunku czy systemu rozwoju postaci - jesteśmy rzuceni w środek opowieści, zdani wyłącznie na manualne zdolności. Specyficzna mechanika pewnie nie każdego przekona, zwłaszcza połączoną z deliryczno-onirycznym klimatem, aczkolwiek Senua's Saga: Hellblade II warto przynajmniej zobaczyć. Pytacie skruszeni - czy mi pójdzie? Właśnie tego dowiecie się przeglądając wykresy.

Senua's Saga: Hellblade II wyciska z Unreal Engine 5 wszystko co najlepsze, zapewniając imponującą oprawę graficzną. Oświetlenie pośrednie, fotogrametria, efekty cząsteczkowe - całość robi naprawdę spore wrażenie.

Jeśli w minimalnych wymaganiach sprzętowych wpisano AMD Radeon RX 5700 i NVIDIA GeForce GTX 1070, zalecane do rozdzielczości 1920x1080 przy najniższych detalach, to podstawowy próg wejścia okazuje się stosunkowo wysoki. Oczywiście, można jeszcze ratować się upscalingiem, niemniej programiści sugerują posiadanie 6 GB VRAM. Jak zapewne zauważyliście, główny nacisk położny został na karty graficzne, dlatego Senua's Saga: Hellblade II potrzebuje relatywnie słabego procesora. Nawet w topowej konfiguracji wskazano Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5700X, obydwa kosztujące w przedziale 600-800 złotych, więc najnowsza produkcja Ninja Theory przynajmniej tutaj zachowuje umiar. Odpalenie 3840x2160 w najwyższych ustawieniach graficznych wymaga natomiast AMD Radeon RX 7900 XTX albo NVIDIA GeForce RTX 4080, aczkolwiek twórcy nie deklarują konkretnej płynności jakiej możemy oczekiwać.

Minimum Medium High Enthusiast Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Niskie Średnie Wysokie Wysokie Procesor AMD Ryzen 5 2600 Ryzen 5 3600X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X Procesor Intel Core i5-8400 Core i5-9600 Core i7-10700K Core i5-12600K Karta AMD Radeon RX 5700 Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 XTX Karta NVIDIA GeForce GTX 1070 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A580 ARC A580 ARC A770 - Pamięć VRAM 6 GB 8 GB 8 GB 12 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 70 GB 70 GB 70 GB 70 GB System operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Senua's Saga: Hellblade II bazuje na Unreal Engine 5, który napędza m.in. Fotnite, Tekken 8, RoboCop: Rogue City, Remnant II czy Lords of the Fallen, jednak dopiero studio Ninja Theory wycisnęło faktyczny potencjał z najnowszej wersji silnika. Oświetlenie pośrednie (Lumen), Nanite Tessellation, realistyczne odbicia, efekty cząsteczkowe i wolumetryczne stoją na bardzo wysokim poziomie, zdecydowanie wyprzedzając wspomniane wcześniej tytuły. Jakość filmową uzyskano także wieloma filtrami oraz odpowiednią głębiną ostrości, których niestety nie można swobodnie wyregulować. Senua's Saga: Hellblade II wygląda jak niezliczone demka technologiczne tworzone na Unreal Engine 5, będąc jednak pełnowartościową grą komputerową, mającą specyficzną kinową stylistykę. Irytujące są natomiast czarne pasy zawężające pole widzenia, których twórcy nie pozwalaj wyłączyć, co również przybliża produkcję do filmu oglądanego na wielkim ekranie.

PS: Dodatkowe testy NVIDIA DLSS / DLAA / Frame Generation zostały przeprowadzone na karcie graficznej PNY GeForce RTX 4080 Super XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB. Wszystkie wyniki znajdziecie pod koniec artykułu. Dokładnie porównanie jakości obrazu pojawi się natomiast na dniach, uwzględniając także skalowanie wydajności w wykonaniu różnych metod upscalingu.