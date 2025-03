Test wydajności kart graficznych Dragon Age: The Veilguard - NVIDIA GeForce vs AMD Radeon. Kolejna gra preferująca sprzęt Zielonych?

Zanim usiadłem do testów kart graficznych w Dragon Age: The Veilguard, poprosiłem znajomego wróżbitę Macieja o duchowe wsparcie, który przeszukując zapomniane archiwa odnalazł w zniszczonym tomiszczu pradawną przepowiednię. Brzmiała ona następująco - przeglądając artykułu dalsze strony, posiadacz GeForce powinien być zadowolony, jednak Straż Zasłony znacznie gorzej potraktuje Radeony! Wówczas jeszcze nie rozumiałem, że enigmatyczne proroctwo zostanie rychło wypełnione... Dzisiaj będziecie świadkami epickiego starcia niezwyciężonych Zielonych Rycerzy z potężnymi Czerwonymi Gwardzistami, gdzie wygranych czeka wieczna chwała i uwielbienie. Przynajmniej tak słyszałem...

Autor: Sebastian Oktaba

Dragon Age: The Veilguard występujące również pod częściowo zlokalizowanym tytułem Dragon Age: Straż Zasłony, to czwarte wcielenie popularnego cyklu przygotowanego przez BioWare. Pierwsza odsłona błyskawicznie zyskała status legendy cRPG, oferując ciekawe uniwersum, charyzmatycznych bohaterów, mroczny klimat i wymagającą rozgrywkę. Świeżo wprowadzona marka zapowiadała się naprawdę obiecująco, stanowiąc potencjalną alternatywę dla systemów Advanced Dungeons & Dragons, które deweloper wcześniej eksploatował tworząc Baldur's Gate i Neverwinter Nights. Późniejsze dokonania Dragon Age znacznie odbiegały niestety jakością oraz stylistyką od znakomitego pierwowzoru. Studio niepotrzebnie zaczęło eksperymentować z formułą, natomiast warstwa fabularna uległa odczuwalnemu spłyceniu, co rozsierdziło wiernych fanów oryginału. Oceny kolejnych odsłon pikowały, zainteresowanie marką drastycznie osłabło, pewnie dlatego Dragon Age: Inkwizycja i Dragon Age: The Veilguard dzieli dokładnie dekada.

Seria Dragon Age wraca pod dziesięciu latach nieobecności, starając się odzyskać zaufanie dawnych, a także pozyskać nowych fanów. Czy wymagania sprzętowe Dragon Age: The Veilguard będą ku temu przeszkodą?

Wymagania sprzętowe Dragon Age: The Veilguard zostały bardzo dokładnie rozpisane, uwzględniając ustawienia z włączonym oraz wyłączonym śledzeniem promieni. Najsłabsza konfiguracja zdolna pociągnąć produkcję to procesor AMD Ryzen 3 3300X / Intel Core i5-8400 połączony z kartą graficzną AMD Radeon R9 290X / NVIDIA GeForce GTX 970. Wówczas możemy jednak oczekiwać zaledwie 30 klatek na sekundę w najniższych ustawieniach (1920x1080 / Low). Jeśli celujecie w wysokie detale i rozdzielczość 2560x1440 (30 FPS) albo 1920x1080 (60 FPS), wówczas trzeba posiadać procesor AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i9-9900K doprawiony kartą graficzną AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070. Aktywacja śledzenia promieni znacznie podnosi poprzeczkę, ponieważ według dewelopera minimum okazuje się NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT, natomiast w najwyższych ustawieniach po prostu potrzeba topowego sprzętu dysponującego przynajmniej 12 GB pamięci graficznej.

Minimum Rekomendowane Ultra Rozdzielczość 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Płynność 30 FPS 30 FPS 60 FPS Ustawienia Low High Ultra Ustawienia RT OFF OFF OFF Procesor AMD Ryzen 3 3300X Ryzen 7 3700X Ryzen 9 7950X Procesor Intel Core i5-8400 Core i7-9900K Core i9-12900K Karta AMD Radeon R9 290X Radeon RX 5700 XT Radeon RX 7900 XTX Karta NVIDIA GeForce GTX 970 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 4080 Karta Intel - - - Pamięć VRAM 4 GB 8 GB 12 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na SSD 100 GB 100 GB 100 GB

Minimum RT Rekomendowane RT Ultra RT Rozdzielczość 2560x1440 2560x1440 3840x2160 Płynność 60 FPS 30 FPS 30 FPS Ustawienia Ultra Ultra Ultra Ustawienia RT Selektywne Ultra Ultra Procesor AMD Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3700X Ryzen 9 7950X Procesor Intel Core i9-9900K Core i9-9900K Core i9-12900K Karta AMD Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 XTX Karta NVIDIA GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 4080 Karta Intel - - - Pamięć VRAM 10 GB 10 GB 12 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na SSD 100 GB 100 GB 100 GB

Dragon Age: The Veilguard wykorzystuje silnik graficzny Frostbite, będący sercem większości produkcji wydawanych przez Electronic Arts, cechując się ogromną elastycznością dzięki czemu napędzał m.in. Batllefield 2024, Plants vs Zombies, Need for Speed: Rivals i Star Wars: Squadrons. Chociaż zastosowany engine bezsprzecznie jest narzędziem zaawansowanym, warstwa wizualna Dragon Age: The Veilguard nie wywiera większego wrażenia, co częściowo zawdzięcza infantylnemu i bajkowemu stylowi artystycznemu. Szczerze powiedziawszy, prawie dziesięcioletni Wiedźmin 3: Dziki Gon wygląda przyjemniej. Implementacja śledzenia promieni obejmuje odbicia i okluzję otoczenia - pierwsze faktycznie widać, natomiast drugie marginalnie poprawiają jakość oprawy graficznej. Dragon Age: The Veilguard otrzymał również obsługę wszystkich popularnych upsacalerów - NVIDIA DLSS / AMD FSR / Intel XeSS, jednak generator klatek zarezerwowano wyłącznie dla układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.