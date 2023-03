TOP 10 najlepszych dodatków do gier PC - Część 2. Half-Life 2, BioShock, Dying Light i reszta

Kontynuujemy tematykę dodatków, którą napoczęliśmy jeszcze na samym początku lutego. Jak stosunkowo szybko oceniliśmy wewnątrz redakcji, jedna dziesiątka to stanowczo za mało, żeby wymienić rozszerzenia w pełni zasługujące na szerszy opis. Następnie okazało się, że nawet sporządzenie drugiej wiąże się z koniecznością rezygnacji z kilku co ciekawszych kąsków. Wiele cenionych dodatków musiałem siłą rzeczy wyrzucić, do ostatniej chwili wahając się to nad jedną, to drugą pozycją. Efekty tejże ostrej selekcji znajdziecie na kolejnych stronach mojego zestawienia. Strach myśleć, co by było, gdyby uwzględnić jeszcze wszelkiego rodzaju DLC z innych platform...

Autor: Szymon Góraj

Choć DLC czy dodatki (w zasadzie terminy te dawno temu się ze sobą zlały) na ogół nie cieszą się zbyt wielką estymą, od czasu do czasu znajdą się jakieś perełki. Żeby daleko nie szukać, nawet w 2022 roku dałoby się co nieco wytypować. Dead Cells dostało The Queen and the Sea, w bardzo pomysłowy sposób wprowadzając atrakcyjną zawartość znacznie przedłużającą rozgrywkę. Fani Lost Judgement z kolei mogli ograć The Kaito Files, gdzie przejmują nową sprawę w skórze innego detektywa, no i oczywiście w kapitalnym Resident Evil Village pojawiło się DLC ukazujące wydarzenia 15 lat później. Nad każdym z wymienionych przynajmniej przez chwilę się zastanawiałem, czy aby kuchennymi drzwiami nie wprowadzić do dziesiątki.

Kontynuujemy drogę poprzez najlepsze dodatki, które pojawiły się na komputerach osobistych. Tak jak ostatnio, wymieszałem kilka dawnych tytułów ze świetnymi propozycjami z ostatniej dekady.

Do gier, które rzutem na taśmę spadły z finalnego zestawienia, należą oba epizody DLC nieśmiertelnego Half-Life 2, które mimo wszystko są zbyt nierówne. Do końca wahałem się także nad wprowadzeniem mojego ukochanego Ringed City. Rozszerzenie Dark Souls 3 nie tylko zachwyca jednym z najlepiej wykreowanych leveli w historii gatunku, ale stanowi również perfekcyjne zwieńczenie całej trylogii. Ostatecznie jednak dodatek do pierwszej części został uwzględniony w poprzedniej dziesiątce, uznałem zatem, że trzeba dać szansę innym.

Tak czy inaczej zebrałem całkiem pokaźny zestaw różnorodnych pozycji, a każda z nich w nieco inny sposób wzbogaca swoją podstawową wersję. O ile zatem Yuri's Revenge w typowy sposób dodaje jeszcze więcej tego samego - bo i po co zmieniać rzeczy, które są tak bliskie perfekcji - o tyle znajdzie się także miejsce na chociażby Reaper of Souls, prawdziwe koło ratunkowe dla trzeciego Diablo. Przeczytacie też na przykład o grach, które po prostu dodają zupełnie nową, atrakcyjną historię do ogrania (np. Burial at Sea czy DLC do Borderlands 2). Każdy powinien więc znaleźć dla siebie coś, co mu będzie bardziej pasowało.