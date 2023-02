TOP 10 najlepszych dodatków do gier PC - Część 1. Warcraft III, Half-Life, Baldurs Gate II, Dark Souls i wiele innych

Kwestia wszelkiego rodzaju dodatków czy inaczej DLC to dość śliski temat dla graczy. Wielu osobom kojarzy się z śmieciowymi propozycjami od deweloperów w rodzaju zbroi dla konia w Oblivionie, czy płatnego celownika w Call of Duty: Black Ops 4. Ewentualnie króciutkim bonusowym epizodom, za które trzeba zapłacić pieniądze niewspółmierne do treści. Dzisiaj skupimy się na pecetowych dodatkach, które naprawdę coś wniosły do danych tytułów. Więcej, ustaliły pewne standardy dla całej reszty, czy to pod kątem kreatywnego rozwinięcia formuły, czy niezwykle udanego przedłużenia rozgrywki. Z racji tego, że nie sposób uczciwie zmieścić tylu znamienitych pozycji z jednej dziesiątki, oto pierwsza partia niezapomnianych dodatków różnej maści.

Autor: Szymon Góraj

W zasadzie nie ma jakiegoś konkretnego wyznacznika wskazującego, co cechuje dobry dodatek do gry. Wpływają na to takie zmienne, jak gatunek danej pozycji, jej długość, a także oczekiwania. Na pewno jednak określać powinno ją to, czy będzie w stanie udanie przedłużyć naszą rozgrywkę, nierzadko także wprowadzając coś świeżego do podstawowej wersji gry - nie bez znaczenia jest także stosunek ceny do jakości. Odkładamy zatem na bok wszechobecne żenujące DLC, polegające na wciśnięciu graczowi niskojakościowej produkcji za dodatkową opłatą, skupiając się na tym, co najlepsze. Zbrojom dla konia mówimy stanowcze "nie".

Dodatki to bardzo często miecze obosieczne. Mogą przedłużyć zabawę, utrzymując dany tytuł dłużej na rynku, przejść bez echa, okazując się nietrafioną inwestycją, a w skrajnych przypadkach nawet położyć całą markę. Mój mały cykl rankingowy skupi się wyłącznie na pecetowych perełkach branży, na które warto wyłożyć swoje pieniądze.

Prawdopodobnie pierwszym ogranym przeze mnie dodatkiem był Warcraft II: Beyond the Dark Portal. Jako zupełny nowicjusz w gatunku strategii, zachwyciłem się dodatkowymi mapami, kontynuacją historii zapoczątkowanej w Tides of Darkness, jednocześnie co jakiś czas przeklinając pod nosem całkiem wysoki poziom trudności. Przez pewien czas był to mój absolutny top, jeżeli chodzi o dodatki. Ale w kolejnych latach zdążyłem poznać masę innych, dostarczających znacznie więcej atrakcyjnej zawartości. Stąd też zmuszony jestem zostawić klasyka Blizzarda poza rankingami, wspominając go jedynie jako moje osobiste honorable mention. Ale to jedynie dodatkowo dowodzi, że doprawdy jest o czym pisać w tym temacie.

W każdej części zestawienia postaram się poruszyć temat z różnych stron - tak, aby na koniec wyłoniła się z tego możliwie najbardziej reprezentatywna, wielogatunkowa grupa elitarnych DLC. Weźmiemy się za klasyczne gry RPG, nie zaniedbując przy tym elity FPS-ów. Zanurzymy się jednocześnie w niezwykle wpływowy dziś nurt soulslike, a także jeden rodzimy przykład wzorowego DLC (w dwupaku) - kolejny przyjdzie w późniejszym rankingu. Kończąc ten wstęp, pozostaje mi jedynie zaprosić Was do lektury.