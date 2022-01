TOP 10 najgorzej zoptymalizowanych gier na PC. Te tytuły mogą zniechęcić do rozgrywki nawet mimo wysokich ocen

Gracze PC od zarania dziejów mierzą się różnymi przeciwnościami losu. Na ich drodze do szczęścia stoi przede wszystkim ciągle niewystarczająca moc obliczeniowa - nawet, jeśli komputer jest w stanie odpalić daną grę w maksymalnych detalach, to już za kilka lat najpewniej będzie można zapomnieć o tym komforcie. Do tego doliczmy masę często niezrozumiałych ustawień, potencjalne problemy natury technicznej, a czasem nawet skomplikowane procedury instalacyjne. Najgorsze jest jednak to, że nawet jeśli już ktoś ma wszystkie pecetowe zagadnienia w małym paluszku i jest w pełni przygotowany do ogrywania najbardziej wymagających hitów, to wtedy za rogiem może czaić się ostateczna broń twórców gier, przed którą nie ma już ucieczki. Co to takiego? Oczywiście koszmarna optymalizacja...

Autor: Piotr Piwowarczyk

Warto na początku ustalić, czym właściwie jest ta cała optymalizacja w grach? Najprościej przyjąć, że to zbiór czynności podjętych przez twórców mających na celu zaprezentować każdy aspekt gry w jak najlepszym wydaniu przy zachowaniu jak najwyższej płynności. Od razu można więc założyć, że stosowanie tych zasad jest niezbędne zwłaszcza przy projektowaniu gier na konsole, które bazują na tych samych komponentach. Konieczne jest więc takie manewrowanie zasobami (pamięcią), by produkcja działała z wystarczającą liczbą klatek na sekundę, a przy tym wyglądała w porządku i nie powodowała z tego tytułu dodatkowych problemów. Z komputerami osobistymi sprawa wygląda jednak inaczej - pecety mogą składać się z przeróżnych komponentów i generalnie są w stanie zapewnić nawet kilkukrotnie wyższą moc obliczeniową. Nic więc dziwnego, że twórcy koncentrują się najmocniej na wydaniach konsolowych.

Wybraliśmy najgłośniejsze tytuły z ostatnich lat, po których mieliśmy prawo oczekiwać więcej w kwestii płynności czy ogólnego działania. Faktem jest jednak, że jeśli mocno by się postarać i dobrze poszukać, lista tych gier spokojnie mogłaby urosnąć nawet kilkukrotnie...

Tu właśnie leży pies pogrzebany - średniobudżetowe pecety dysponujące tą samą mocą obliczeniową co konsole powinny w teorii zapewniać takie samo działanie gier, jednak przez bagatelizowaną optymalizację powstaje masa problemów technicznych. Wymagania gier na PC notorycznie wzrastają, nawet, jeśli na przestrzeni lat nie zaobserwowaliśmy znaczącej poprawy grafiki. Dożyliśmy więc takich czasów, że ogólnie większość głośnych pecetowych tytułów ma różnego rodzaju problemy techniczne, a tylko nieliczne zapamiętamy z dobrze napisanego kodu. Warto jednak zaznaczyć w tym miejscu, że czym innym jest gra z koszmarną optymalizacją, a czym innym mało skomplikowany port z konsoli. Przykładem produkcji z tej drugiej kategorii będą chociażby Resident Evil 4 czy pierwsze Dark Souls w wersji Prepare to Die Edition. Przypomnijmy: hit Capcomu nie obsługiwał nawet myszki, a kultowa gra From Software w wersji na PC miała niską rozdzielczość i zablokowaną liczbę klatek na sekundę. Z takich względów w niniejszym zestawieniu tych gier nie znajdziecie.

Na kolejnych stronach przeczytacie o naszym zdaniem najbardziej dobitnych przykładach słabo zoptymalizowanych gier na PC. Wybraliśmy przede wszystkim najgłośniejsze tytuły z ostatnich lat, po których mieliśmy prawo oczekiwać więcej w kwestii płynności czy ogólnego działania. Faktem jest jednak, że jeśli mocno by się postarać i poszukać, lista tych gier spokojnie mogłaby urosnąć nawet kilkukrotnie. Macie jakieś typy, których zabrakło w tym artykule? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach!