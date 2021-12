Gry, które zajmują na dyskach najwięcej miejsca. Te tytuły sprawią, że nośniki SSD zapełnią się w mgnieniu oka

Czasy mamy takie, że posiadając nawet (jakimś cudem) komputer wyposażony w topową kartę graficzną, wciąż niekoniecznie będziemy w stanie cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem co poniektórych gier. Problemy te w wielu przypadkach powoduje niezbyt szybkie łącze internetowe oraz magazyny danych o zbyt małych pojemnościach. Gry ostatnimi miesiącami stały się mianowicie wręcz przeogromne. Jeszcze nie tak dawno temu przerażały nas tytuły, które po zainstalowaniu zajmowały 40 GB, a dziś mamy już do czynienia z grami, dla których nie wystarczy już dysk SSD o pojemności nawet 256 GB.

PC Gamer przygotował listę gier, które zajmują na naszych pamięciach masowych najwięcej miejsca. W pierwszej dziesiątce aż dwa Asasyny.

Serwis PC Gamer przygotował listę gier, które zajmują na naszych pamięciach masowych najwięcej miejsca. Listę rozpoczyna Death Stranding wymagające "skromnych" 64 gigabajtów, a zamyka ją ważąca do 250 gigabajtów, mniej znana produkcja pt. Digital Combat Simulator World (darmowa platforma integrująca w ramach jednego wspólnego interfejsu wszystkie odsłony cyklu Digital Combat Simulator - głównie symulatory lotu i strategii wojennych).

Nic dziwnego, że AC: Valhalla jest jedną z większych gier. Mamy tu odwzorowany naprawdę wielki wycinek wysp brytyjskich, a nie jest to jedyna mapa w grze

Drugie miejsce na niechlubnej liście zajmuje VR-owy Medal of Honor: Above and Beyond, który do zainstalowania wymaga 170 GB wolnego miejsca. Wszystkie te pozycje mogły jednak zapłonąć ze wstydu przed Call of Duty: Warzone, które pierwotnie wymagało aż 270 GB danych (na szczęście ostatecznie "skurczono" je do nieco ponad 50 GB). A poniżej 10 największych gier, które zostały umieszczone na tytułowej liście:

DCS World - 120 - 250 GB Medal of Honor: Above and Beyond - 170 GB Hitman 2 - 149 GB (ze wszystkimi DLC) Assassin's Creed: Valhalla - 133 GB Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - 131 GB (z teksturami HD) Microsoft Flight Simulator - 127 GB Red Dead Redemption 2 - 116 GB Borderlands 3 - 116 GB ARK: Survival Evolved - 112 GB Assassin's Creed: Odyssey - 110 GB

