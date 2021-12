Assassin's Creed Valhalla - Świt Ragnaroku z oficjalną prezentacją. Assassin's Creed Crossover Stories jako mniejszy dodatek

Kilka dni temu informowaliśmy o trzecim, dużym dodatku fabularnym dla gry Assassin's Creed Valhalla, nad którym pracuje Ubisoft. Choć oficjalna prezentacja miała nastąpić dzisiaj o godzinie 18, już w sobotę do sieci przedostało się kilka informacji. Mowa o rozszerzeniu Assassin's Creed Valhalla - Dawn of Ragnarok, w którym ponownie mielibyśmy wcielić się w Odyna. Dzisiaj francuska korporacja potwierdziła doniesienia, a także udostępniła oficjalny trailer, niestety tylko w formie prerenderowanego CGI. Oprócz tego już za kilka dni Assassin's Creed Valhalla oraz Odyssey otrzymają crossoverowe zadania w ramach pakietu Assassin's Creed - Crossover Stories. Drogi Eivor w ramach nowego zadania przetną się z kanoniczną bohaterką Assassin's Creed Odyssey - Kassandrą.

Assassin's Creed Valhalla już 14 grudnia (a więc jutro) otrzyma dodatek "Crossover Stories", w którym Eivor spotka na swojej drodze Kassandrę, bohaterkę Assassin's Creed Odyssey. Oczywiście pojawienie się Kassandry nie powinno być ogromnym zdziwieniem dla osób, które ukończyły poprzednią część, gdzie zostało wyjaśnione fabularnie w jaki sposób kanoniczna bohaterka przetrwała aż do czasów współczesnych. By móc rozpocząć zadanie związane z Kassandrą, konieczne będzie rozbudowanie Osady (Ravensthorpe) do poziomu 4, a także ukończenie zadania "A Wise Friend" dla Valki. Dodatkowo w Assassin's Creed Odyssey pojawi się misja fabularna "Those Who Are Treasured", a w celu jej rozpoczęcia konieczne będzie ukończenie przynajmniej wątku związanego z Megarą.

Ubisoft potwierdził także prace nad dużym dodatkiem fabularnym dla Assassin's Creed Valhalla. Rozszerzenie "Świt Raganroku" pojawi się w sprzedaży już 10 marca 2022 roku i będzie kosztować 159,99 złotych. Nie będzie on dostępny w ramach obecnej przepustki sezonowej. W dodatku wcielimy się w rolę Odyna, który musi raz na zawsze zakończyć kwestię Ragnaroku, a także uratować syna Baldura, który został porwany przez Surtura. Sama akcja dodatku rozegra się przede wszystkim w krasnoludzkiej krainie Svartalfheim, która padnie atakiem najeźdźców głównego przeciwnika, ale odwiedzimy także inne krainy jak Asgard czy Jotunheim. Za "Świt Ragnaroku" odpowiada zespół z Ubisoft Sofia - obiecywany jest m.in. rozbudowany wątek fabularny na ponad 35 godzin gry. Mapa gry ma mieć rozmiar mniej więcej 1/3 z podstawki. Jedną z nowych umiejętności, którą będziemy mogli wykorzystać, będzie ożywianie umarłych przeciwników, tak by mogli walczyć również po naszej stronie. Na pełnoprawną, nową odsłonę, która będzie przygotowana wyłącznie z myślą o obecnej generacji jeszcze trochę poczekamy. Na 2022 rok nie ma bowiem zaplanowanej nowej, głównej gry z sagi.

Źródło: Ubisoft