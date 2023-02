The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - nowy mod wykorzystujący AI. Ponad 7000 linii dialogowych dla naszej postaci

Wciąż kręcimy się wokół serii The Elder Scrolls i sztucznej inteligencji - ale przeskakujemy do piątej odsłony. Jako że co rusz pojawiają się różne pomysły modderów związane z "piątką", w zasadzie można było przewidzieć, iż prędzej czy później w rozwiniętej formie pojawi się i ten motyw. Choć już teraz to imponująca modyfikacja, posiada pewne ograniczenia. Ale warto także brać pod uwagę potencjał owej inicjatywy.

Mathiew May wypuścił modyfikację, która powinna być smakowitym kąskiem dla wszystkich fanów Skyrima. Poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji dodaje ona tysiące linii dialogowych naszej postaci. Na razie mowa o kobiecym modelu, ale przyszłość może się okazać całkiem owocna.

Wysiłek Mathiew Maya możemy już docenić poprzez ściągnięcie moda poprzez Nexus Mods. Tym sposobem dzięki zastosowaniu ElevenLabs AI nasza kobieca postać może uzyskać w The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition własny głos - a mowa o ponad 7000 kwestii, więc to nie byle co. Jak podkreśla modder, dołożenie dodatkowych linii dialogowych w innych konfiguracjach ma nie stanowić wielkiego problemu. Możemy zatem jak najbardziej liczyć na to, że w przyszłości gracze otrzymają więcej różnorodnych opcji, jeśli chodzi o tego typu dialogi.

Co więcej, May już teraz z kolei zapowiada kontynuację swojej pracy. W przyszłych wersjach moda usprawniony będzie czas reakcji NPC na nasze zwroty, dodana zostanie większa liczba linii dialogowych, a nade wszystko inni modderzy otrzymają możliwość rozwijania tego pomysłu. Warto ponadto odnotować, że zaprezentowany mod jest w pełni kompatybilny z wieloma dodanymi ostatnimi czasy pakietami tekstur - takimi jak 8K Texture Pack do lodowych powierzchni, 4K do zwierząt i innych istot, czy też do lochów - także 4K.

Źródło: DSOGaming