The Elder Scrolls Online: Shadow over Morrowind - dyrektor kreatywny MMO opowiada o Necrom w trakcie Q&A

Niebawem jednemu z najdłużej trzymających się tytułów MMO na rynku stukną już dziewiąte urodziny. Zbiegnie się to z wypuszczeniem Necrom - jednego z dwóch rozdziałów wchodzących w skład Shadow Over Morrowind, dużego rozszerzenia The Elder Scrolls Online. Mamy do czynienia z dość wyjątkowym powrotem do źródeł, jako że na Półwyspie Telvanni nie byliśmy od roku 1994, gdy na rynek weszła Arena. Ostatnio co nieco o tytule opowiedział Rich Lambert, pełniący funkcję dyrektora kreatywnego studia Zenimax Online.

Zapowiedziany na czerwiec Necrom wprowadzi nas do nieobecnej przez niemal trzy dekady krainy, poza historią dodając chociażby klasę Arkanisty, inspirowaną deadrycznym księciem Hermaeusem Morą. Jeden z deweloperów Zenimax odpowiedział na kilka pytań w związku z nadchodzącymi nowościami w grze.

Jak stwierdził Lambert trakcie Q&A, Shadow Over Morrowind ma być swojego rodzaju odskocznią od poprzedniego dużego rozszerzenia. Tak jak High Isle miało znacznie bardziej przyziemny charakter, koncentrując się na politycznych aspektach świata i klasycznych motywach fantasy, nadchodzący projekt ma posiadać znacznie większą - i przede wszystkim bardziej szaloną - historię. Sięgnięto po Hermaeusa Morę, świetnie znanego z dodatku Skyrim: Dragonborn, a fabuła została wrzucona w świat Półwyspu Telvanni, ojczyznę najwybitniejszych magów. Z pewnością możemy liczyć na nie lada interpretację w stosunku do tego, co gracze znali z Areny. No i oczywiście jest też Arkanista, duża nowość i klasa niezwykle elastyczna, posiadająca masę możliwości ofensywnych, defensywnych i wspierających - a wszystko to związane z osobliwą magią z Apocryphy. Ma być powiewem świeżości względem tego, co już mamy.

Z ciekawszych informacji, mowa jest o wprowadzeniu w późniejszym okresie szeregu atrakcyjnych powtarzalnych aktywności, które w przeciwieństwie do jednorazowych fabularnych eventów dodadzą coś, czym gracze będą mogli cieszyć się przez dłuższy czas. Lambert zapewnił też o pracach nad ułatwieniami dla graczy, którzy mają większe problemy przede wszystkim na etapie endgame'u. Co się zaś tyczy czysto technicznych kwestii, tym razem nie przewiduje się jakoś wielce zauważalnych nowości, ale na pewno wraz z Shadow Over Morrowind dojdzie np. poprawa stabilności czy kwestii logowania. Padły również pytania o pełne zintegrowanie The Elder Scrolls Online z Game Passem - czyli coś w rodzaju ESO Plus dla np. posiadaczy subskrybcji Game Pass Ultimate - ale na razie nie zdradzono żadnych konkretów, dodając jedynie, że podobne opcje wciąż znajdują się na liście deweloperów.

