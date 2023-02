The Elder Scrolls III: Morrowind - sztuczna inteligencja czyta dialogi w kultowej grze RPG. Poznajcie mod Fully Voiced Dagoth Ur

Choć później nastał Oblivion, a następnie Skyrim, chyba najwięcej dla branży w dalszym ciągu zrobiła trzecia odsłona serii The Elder Scrolls. Co nie zmienia faktu, że Morrowind pod bardzo wieloma względami trąci dziś myszką. Obchodząca w ubiegłym roku dwudzieste urodziny legenda gatunku wykazuje masę technologicznych przywar, które mogły przeszkadzać znacznie wcześniej, a z racji nieprawdopodobnej wręcz liczby dialogów udźwiękowienie ich posiada spore luki.

Jak się okazuje, dzisiejsza sztuczna inteligencja może sobie poradzić nawet z co niektórymi brakującymi liniami dialogowymi. Demonstruje to bazujący na narzędziu ElevenAi mod o nazwie Fully Voiced Dagoth Ur.

Być może trafiamy na zaczątek przełomowego momentu w tej części branży - przynajmniej jeśli chodzi o pewne konkretne zastosowania. Rzeczona modyfikacja uzupełnia linie dialogowe głównego antagonisty w Morrowind, gdy dochodzi do naszej rozmowy z nim w wielkim finale wątku głównego. To oczywiście kropla w morzu, ale pokazuje spory potencjał, jeśli chodzi o współczesne wersje AI. Za pomocą ElevenAi modderzy byli w stanie odtworzyć charakterystyczny głos Jeffa Bakera, dzięki czemu Dagoth Ur przestaje być częściowo "niemy". Trzeba przyznać, że efekt jest więcej niż zadowalający, a jest już do ściągnięcia na Nexus Mods.

Bynajmniej nie ma co w tym przypadku ogłaszać jakiegoś początku końca zawodu aktora głosowego. W tym przypadku Dagoth Ur był wyborem perfekcyjnym z racji jego specyficznego tonu - ze swojej istoty deklamacyjnego, tak jakbyśmy słuchali proroczych kazań. Dzięki temu AI mogło się łatwo zamaskować, przypominając oryginalne kwestie Bakera. Na razie zaś trudno sobie wyobrazić dobrego wygenerowania bardziej naturalnych dialogów. Natomiast zapewne nikt nie miałby problemu z sytuacją, w której udźwiękowienie czy to w Morrowindzie, czy w innym klasyku zostałoby w jakimś zakresie uzupełnione przez pracowitych zapaleńców.

Źródło: Youtube