The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition z aktualizacją, która psuje kompatybilność z modami i dodaje znienawidzoną funkcję

The Elder Scrolls V: Skyrim to gra, która ma już 12 lat. Tytuł jednak wciąż jest żywy dzięki bardzo dobremu wsparciu dla modów. Odświeżona wersja produkcji, z dopiskiem Special Edition, doczekała się właśnie kolejnej oficjalnej aktualizacji, która wywołała kontrowersje wśród graczy. Ponownie popsuta została bowiem kompatybilność z wieloma modami korzystającymi z SKSE. Wprowadzono także bardzo niepopularną wśród graczy funkcję.

Do The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition wprowadzono kolejną aktualizację. Ponownie popsuta została kompatybilność z wieloma modami, a także udostępniono możliwość ich sprzedaży na szerszą skalę.

W 2015 roku Bethesda wprowadziła do Skyrima aktualizację, która dawała możliwość sprzedawania własnych modów za prawdziwe pieniądze. Funkcja wywołała olbrzymie niezadowolenie wśród społeczności i została usunięta po niecałym tygodniu. Ku zaskoczeniu wielu graczy, najnowsza poprawka do gry ponownie udostępniła na szerszą skalę możliwość zarabiania na modyfikacjach. W grze pojawiło się menu, w którym można znaleźć tak zwane Dzieła, czyli między innymi płatne mody.

Udostępniać je będą mogli tylko ci użytkownicy, którzy przeszli proces weryfikacyjny Bethesdy. Do kategorii Dzieł można jednak dodawać także darmową zawartość. Nagły powrót płatnych modyfikacji ponownie spotkał się z niezadowoleniem społeczności. Co prawda, funkcjonujący od 2017 roku Creation Club także opierał się na podobnych zasadach, ale wydaje się, że najnowsza zmiana jest dalej idąca i do płatnej kategorii trafi znacznie więcej modyfikacji niż dotychczas.

Jednocześnie należy odnotować, że niezadowolenie jest dużo mniejsze niż przed ośmioma laty. Wpływ na to ma zapewne wiek gry oraz wcześniejsza obecność Creation Club. Większym problemem wydaje się popsucie kompatybilności z istniejącymi modami, które bazują na Skyrim Script Extender (SKSE). W przeszłości zdarzało się to regularnie. Twórcy modyfikacji musieli na bieżąco aktualizować swoje dzieła, żeby współpracowały z najnowszą wersją gry. Tak będzie też w tym przypadku. Warto odnotować, że Starfield również doczeka się w przyszłym roku narzędzi moderskich. Bardzo prawdopodobne jest, że także w tym przypadku Bethesda pokusi się o wprowadzenie systemu płatnych modyfikacji.

Źródło: PC Gamer