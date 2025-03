The Elder Scrolls V: Skyrim wkrótce z modem dodającym jedną z odmian Path Tracingu. Nowe oświetlenie imponuje jakością

Ray Tracing w grach jest ciągle na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Choć w ostatnich latach poczyniono olbrzymie postępy, to wciąż nie jest powszechnie stosowany w grach AAA. Jeszcze rzadziej możemy uświadczyć implementację jego najbardziej zaawansowanej formy, czyli Path Tracingu. Olbrzymią pracę wykonują w tym zakresie moderzy. Pewna forma Path Tracingu trafi wkrótce do jednej z najpopularniejszej gier wszech czasów, czyli The Elder Scrolls V: Skyrim.

Znany moder o pseudonimie Marty McFly przedstawił film wideo, na którym można podziwiać modyfikację wprowadzającą do gry The Elder Scrolls V: Skyrim jedną z odmian Path Tracingu.

Kilka miesięcy temu NVIDIA zapowiedziała udostępnienie narzędzi RTX Remix, które pozwolą w stosunkowo łatwy sposób dodawać obsługę Ray Tracingu do gier korzystających z API DirectX 9. Takiego odświeżenia doczeka się między innymi prawdopodobnie Morrowind. Znacznie większą grupę graczy zainteresowałoby zaimplementowanie techniki do nowszej odsłony cyklu, czyli Skyrima. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce światło dzienne ujrzy modyfikacja wprowadzająca do gry odmianę Path Tracingu. Co ciekawe, przy jej opracowywaniu nie jest wykorzystywane środowisko uruchomieniowe NVIDIA RTX Remix.

Za modyfikacją stoi Pascal Gilcher (Marty McFly), który ma na koncie także mod RTGI (ReShade Ray Traced Global Illumination) wprowadzający do różnych gier dynamiczne i realistyczne oświetlenie bazujące na technice śledzenia promieni. Teoretycznie jest to implementacja ograniczona, która nie korzysta z pełnej geometrii scen. Całość opiera się bardziej na symulowaniu odbić promieni, ale w większości przypadków daje bardzo zbliżone efekty do rzeczywistego Ray Tracingu i można z niej z powodzeniem korzystać na mocniejszych kartach spoza linii RTX. Już wkrótce do Skyrima trafi modyfikacja, która wprowadza elementy Path Tracingu. W serwisie YouTube zaprezentowano wstępne rezultaty pracy Marty'ego. W przypadku lokacji zamkniętych efekt jest imponujący.

Interesujące jest to, że zaprezentowane rozwiązanie ma być łatwiejsze w implementacji niż NVIDIA RTX Remix. PTGI ma współpracować z większością gier korzystających z DirectX 9 lub późniejszego, na których funkcjonuje także sam ReShade. Mechanizm działania PTGI jest nieco zbliżony do narzędzi NVIDII. API moda przechwytuje dane renderowania na linii CPU-GPU, do których następnie wprowadzane są odpowiednie poprawki ulepszające oświetlenie. Nowa modyfikacja bazuje na wokselach i ma charakter dynamiczny. Oznacza to, że zmiany w poszczególnych komórkach czyszczą stare dane, dzięki czemu nie potrzeba aż tak dużej mocy obliczeniowej do obsługi nowego oświetlenia.

Modyfikacja do Skyrima jest ciągle na etapie tworzenia, dlatego nie można jej jeszcze ściągnąć. Autor zapowiada, że w niedalekiej przyszłości zamierza poświęcać jej coraz większą część swojego czasu, a jego ostatecznym celem jest dostarczenie narzędzia, które będzie w stanie dodać tę odmianę Path Tracingu do jak najszerszej palety tytułów. W przyszłości do projektu mają zostać wprowadzone także dodatkowe ulepszenia w zakresie nowych źródeł światła, zastąpienia geometrii na wzór RTX Remix czy, w dalszej perspektywie czasowej, wykorzystanie sprzętowego BVH. Zaprezentowany w materiale wideo efekt nie jest zatem ostateczny i możemy spodziewać się, że w przyszłości całość będzie wyglądała jeszcze lepiej, zwłaszcza jeśli dodamy do tego inne mody.

Źródło: Eurogamer, WCCFTech