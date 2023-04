Z postaciami w Skyrimie już niebawem będziesz mógł porozmawiać twarzą w twarz. Wszystko dzięki połączeniu wersji VR z ChatGPT

Czasy popularności piątej części gry RPG z serii The Elder Scrolls zdają się nie mijać. Co rusz na światło dzienne wychodzą nowe modyfikacje, dzięki którym do gry dodawana jest nowa funkcjonalność, a czasem zmienia się także oprawa graficzna. Tym razem mamy do czynienia z modem do wersji gry przeznaczonej na gogle VR. Jest to dość ambitne przedsięwzięcie, ponieważ dzięki wykorzystaniu nowych technologii jesteśmy w stanie wchodzić w bardziej realne interakcje z NPC-ami.

Do gry The Elder Scrolls V: Skyrim VR tworzona jest modyfikacja, która umożliwi nam prawdziwe rozmowy z postaciami w grze. Wszystko za sprawą zaimplementowania w tytule ChatGPT wraz z kilkoma innymi rozwiązaniami.

Materiał wideo ukazujący efekty pracy zdolnego moddera potrafi zaimponować. Już na samym początku możemy zauważyć, że autor rozmawia z postaciami niejako twarzą w twarz (jako że ma na sobie gogle VR, więc mikrofon przechwytuje jego głos). Po zadaniu konkretnego pytania już po chwili NPC-e odpowiadają mu "własnymi słowami" oraz różnymi głosami. Co ciekawe zdają sobie sprawę z tego, jaka jest pora dnia, jakie przedmioty mamy w rękach, a także wiedzą, w jakim miejscu się znajdują. Dodatkowo pamiętają wcześniejsze rozmowy, a ruchy ich warg są zsynchronizowane z wypowiadanymi przez nich słowami. Już na tym etapie całość dodaje sporej dozy realizmu do produkcji. Tym bardziej że postacie mogą rozmawiać z nami na różne tematy.

Twórca moda oprócz implementacji ChatGPT skorzystał także z xVASynth. Program ten pozwolił postaciom na wypowiadanie wygenerowanie kwestii zsyntezowanym głosem. Wykorzystane zostało również narzędzie o nazwie Whisper, które rozpoznaje naturalną mowę i zamienia ją w tekst. Sama modyfikacja jest jeszcze w rozwojowej fazie i widać momentami niedociągnięcia, które wymagają dopracowania. Nie można jej też pobrać w żaden sposób. Z czasem jednak zapewne się to zmieni, więc pozostaje poczekać, aż autor ukończy swoje dzieło i po raz kolejny zanurzyć się w świat pokrytej śniegiem prowincji na północy Tamriel.

Źródło: YouTube