Rządy i szpiedzy dominują w wykorzystaniu podatności zero-day. Google ujawnia, kto naprawdę stoi za najgroźniejszymi atakami

Współczesne zagrożenia cyfrowe ewoluują, a organizacje muszą dostosowywać swoje strategie obronne do zmieniających się rodzajów cyberataków. W obliczu rosnącej liczby zaawansowanych technik, wykorzystywanych przez różne podmioty, konieczne jest zrozumienie mechanizmów stojących za tymi formami ataków i identyfikacja ich głównych źródeł. Analiza trendów pozwala lepiej przygotować się na potencjalne zagrożenia i skuteczniej chronić wrażliwe dane.

W 2024 roku obserwujemy nie tylko wzrost liczby ataków zero-day, ale także zmianę ich charakteru. Coraz częściej są one wykorzystywane przez podmioty państwowe, jak również i komercyjne firmy szpiegowskie.

W 2024 roku liczba wykrytych ataków wykorzystujących podatności typu zero-day wyniosła 75. To oznacza spadek w porównaniu do 98 przypadków z 2023 roku. Jednakże, jak podkreśla raport Google Threat Intelligence Group, mimo tego spadku, zagrożenie pozostaje wysokie, zwłaszcza że coraz częściej celem ataków stają się technologie wykorzystywane w przedsiębiorstwach, takie jak oprogramowanie zabezpieczające, a także urządzenia sieciowe. Wzrost liczby ataków na tego typu infrastrukturę wynika z jej ogromnego znaczenia dla funkcjonowania organizacji, a także potencjalnych konsekwencji udanych włamań. Dodatkowo, coraz większą rolę w przeprowadzaniu ataków odgrywają podmioty państwowe, jak również komercyjne firmy oferujące usługi szpiegowskie. Potwierdzają to dane wskazujące na ich odpowiedzialność za znaczną część wykrytych incydentów.

Analiza trendów wskazuje na konieczność zwiększenia inwestycji w zabezpieczenia oraz rozwój mechanizmów wykrywania i reagowania na tego typu zagrożenia. Organizacje muszą być świadome, że tradycyjne metody ochrony mogą okazać się niewystarczające w obliczu zaawansowanych technik wykorzystywanych przez atakujących. Współpraca międzynarodowa, wymiana informacji o zagrożeniach i ciągłe doskonalenie procedur bezpieczeństwa stają się niezwykle ważne w walce z rosnącym zagrożeniem ze strony ataków zero-day. Tylko poprzez proaktywne działania i adaptację do zmieniającego się środowiska cyberzagrożeń możliwe jest skuteczne zabezpieczenie danych i infrastruktury przed potencjalnymi atakami.

Źródło: Google Cloud Blog