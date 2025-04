Oprogramowanie Nintendo Switch 20.0.0 - Wirtualne Karty Gier, GameShare i przygotowanie systemu na premierę Switch 2

Nowoczesne konsole do gier stale ewoluują, a ich systemy operacyjne zyskują kolejne funkcje. Wprowadzenie nowych narzędzi często zwiastuje duże zmiany w ekosystemie producenta, zwłaszcza gdy zbliża się premiera następnej generacji urządzenia. Użytkownicy mogą spodziewać się większej elastyczności w zarządzaniu grami i danymi. Przekłada się to na wygodniejsze korzystanie z cyfrowej biblioteki i łatwiejsze przejście na nową konsolę.

Wirtualne Karty Gier to krok w stronę większej elastyczności, a także wygody dla graczy korzystających z cyfrowych bibliotek.

Nintendo wprowadziło aktualizację oprogramowania systemowego konsoli Switch do wersji 20.0.0, która nie tylko dodaje nowe funkcje, ale również przygotowuje grunt pod premierę konsoli Switch 2, zaplanowaną na czerwiec 2025 roku. Najważniejszymi nowościami są Wirtualne Karty Gier oraz funkcja GameShare. Pierwsza z nich pozwala użytkownikom organizować i zarządzać cyfrową biblioteką tytułów w znacznie bardziej przejrzysty sposób. GameShare natomiast umożliwia dzielenie się wybranymi grami z członkami rodziny. To może znacząco zmniejszyć koszty wspólnego grania. Nintendo po raz kolejny pokazuje, że w obszarze cyfrowych usług potrafi łączyć prostotę z funkcjonalnością, odpowiadając na potrzeby użytkowników przywiązanych do konsolowego ekosystemu.

Oprócz tych zmian, aktualizacja zawiera również system transferu danych do nowej konsoli. Pozwala on przenieść ustawienia, zapisy gier i preferencje do Switcha 2, co ułatwia przesiadkę na nową platformę. Użytkownicy mogą zarchiwizować dane w chmurze i przenieść je na nowe urządzenie, jednak proces ten wiąże się z przywróceniem starej konsoli do ustawień fabrycznych, a przechowywanie danych w chmurze jest ograniczone czasowo. Wprowadzenie takich rozwiązań sygnalizuje zbliżające się duże zmiany w sprzętowej ofercie Nintendo i stanowi jeden z najważniejszych kroków przejściowych w historii tej platformy. Firma wyraźnie stawia na płynność doświadczenia użytkownika i minimalizację barier między generacjami konsol.

Źródło: Nintendo Support