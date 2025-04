Grok 3.5 odpowie na pytania bez przeszukiwania Internetu. Gwarantuje to sam Elon Musk

Nowe technologie rozwijają się w szybkim tempie, a sztuczna inteligencja nieustannie poszerza swoje możliwości. Twórcy pracują nad rozwiązaniami, które mają zmienić sposób, w jaki korzystamy z informacji i komunikujemy się z maszynami. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, dziś staje się częścią codziennej rzeczywistości. Przed nami kolejny etap rozwoju narzędzi AI, który może przynieść zaskakujące zmiany.

Elon Musk ogłosił nadchodzącą premierę Grok 3.5, najnowszej wersji chatbota AI rozwijanego przez jego firmę xAI. Nowy model ma wyróżniać się zdolnością do udzielania odpowiedzi na złożone pytania techniczne, takie jak te dotyczące silników rakietowych czy nawet elektrochemii, bez polegania na danych z Internetu. Zamiast tego, Grok 3.5 wykorzystuje własne mechanizmy rozumowania. Ma to zapewnić unikalne, ale także precyzyjne odpowiedzi. Musk podkreśla, że to podejście odróżnia Grok 3.5 od innych modeli AI, które często bazują na przeszukiwaniu istniejących źródeł online. Wstępny dostęp do Grok 3.5 w wersji beta otrzymają subskrybenci usługi SuperGrok. Ma to na celu zebranie opinii użytkowników, jak również dalsze udoskonalanie modelu przed szerszym udostępnieniem.

Rozwój Grok 3.5 bazuje na wykorzystaniu potężnej infrastruktury obliczeniowej, w tym superkomputerze Colossus, który wykorzystuje 100 000 procesorów graficznych NVIDIA H100. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie intensywnego treningu modelu, obejmującego 200 milionów godzin pracy GPU. Stanowi to dziesięciokrotność zasobów użytych przy poprzedniej wersji, Grok 2. Nowy model wprowadza również zaawansowane techniki, takie jak wykorzystanie syntetycznych zbiorów danych, mechanizmy samokorekty, a także uczenie przez wzmocnienie. Ma to na celu zwiększenie dokładności i niezawodności odpowiedzi. Wprowadzenie Grok 3.5 wpisuje się w szerszy kontekst rywalizacji na rynku AI, gdzie konkurują ze sobą giganci technologiczni z USA i Chin, tacy jak OpenAI, Google czy Alibaba. Musk liczy, że dzięki unikalnym cechom Grok 3.5, jego model zyska przewagę w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Next week, Grok 3.5 early beta release to SuperGrok subscribers only.



It is the first AI that can, for example, accurately answer technical questions about rocket engines or electrochemistry.@Grok is reasoning from first principles and coming up with answers that simply don’t… https://t.co/T1mpHromMw